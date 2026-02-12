Krievija mēģinājusi pilnībā bloķēt "WhatsApp"
Krievija mēģinājusi pilnībā nobloķēt ziņapmaiņas lietotni "WhatsApp", lai piespiestu cilvēkus izmantot valsts kontrolētu pakalpojumu, trešdien paziņoja "WhatsApp", kas pieder uzņēmumam "Meta".
"Krievijas valdība šodien mēģināja pilnībā bloķēt "WhatsApp", cenšoties novirzīt cilvēkus uz valstij piederošu uzraudzības lietotni," platformā "X" pavēstīja "WhatsApp", norādot, ka "mēģinājums izolēt vairāk nekā 100 miljonus lietotāju no privātas un drošas saziņas ir solis atpakaļ, un tas var tikai samazināt cilvēku drošību Krievijā".
"WhatsApp" sola darīt visu iespējamo, lai lietotāji Krievijā varētu turpināt izmantot lietotni.
Kritiķi un tiesību aizstāvji norāda, ka Maskavas noteiktie ierobežojumi ir acīmredzams Kremļa mēģinājums pastiprināt uzraudzību un kontroli pār interneta lietošanu Krievijā.
Krievijas interneta uzraudzības iestāde otrdien paziņoja, ka tā noteiks "pakāpeniskus ierobežojumus" ziņapmaiņas platformai "Telegram", kas, pēc tās teiktā, nav ievērojusi likumus.
Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī Krievija ir pastiprinājusi represijas pret opozīciju un faktiski nepieļauj nekādu kara un oficiālās politikas kritiku.
Krievija ir arī draudējusi virknei interneta platformu ar piespiedu darbības palēnināšanu vai pilnīgu aizliegumu, ja tās neievēros Krievijas tiesību aktus, tostarp tos, kas paredz, ka dati par Krievijas lietotājiem ir jāglabā valstī.