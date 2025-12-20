Cenas tīreļa apkārtnes mežos novērots īsts dabas brīnums - gaišas krāsas dambriedis
Cenas tīreļa apkārtnes mežos manīts ļoti gaišas krāsas dambriedis, kas ir ļoti liels retums.
Par to raksta žurnāls "Medības", norādot, ka šādi gadījumi savvaļā ir reti un vienmēr piesaista uzmanību.
Līdzīgi gadījumi Latvijā novēroti jau iepriekš. Portāls Jauns.lv iepriekš rakstīja, ka Ataru ciemā, Ādažos, savvaļas dabas fotogrāfs iemūžinājis dambrieža mazuli, kura kažoks iekrāsojies gaiši bēšos toņos.
Savukārt 2020. gadā iedzīvotāji Viļakas novada mežos bija iemūžinājuši līdzīgas pigmentācijas alni.
Dambrieži Latvijā ir ievesti. Tos ieveda apmēram 18. gadsimta beigās. Tie tika audzēti īpašos briežu dārzos, kuri 20. gadsimtā izzuda, bet 21. gadsimta sākumā briežu dārzu attīstība Latvijā ir atkal atsākusies.
Savvaļā Latvijas apstākļos dambriedis stabili neiedzīvojas. Ir liecības, ka 19. gadsimtā vairākās vietās Kurzemē dambrieži ir izkļuvuši savvaļā un Piltenes, Ēdoles mežos nelielā skaitā saglabājās līdz pat 1937. gadam.
Pēc Otrā Pasaules kara bija mēģinājumi dambriežus aklimatizēt Talsu MRS Andumu mežniecībā, bet nesekmīgi. Dambrieži 1974.–1975. gadā tika ievesti arī Dzelzāmura mežniecībā. Taču turpmāko trīs gadu laikā ievestie dzīvnieki pakāpeniski izzuda.
Dambriežiem ir liela dažādība kažoka krāsu variācijām, bet galvenās ir četras. Pirmā ir rudi brūna vai kastaņbrūna ar baltiem plankumiem vasarā, bet ziemā kažoks kļūst daudz tumšāks un raibumi izzūd. Ap asti gaišs laukums, kas ierāmēts ar melnu, aste gaiša, gandrīz balta, ar melnu garensvītru. Otrā valdošā krāsa arī ir brūna, bet raibumi ir košāki, kontrastējošāki, tie ziemas periodā saglabājas un spilgti izceļas uz tumši brūnā kažoka.
Ap astes gaišo laukumu šīs grupas dambriežiem nav melnā ierāmējuma. Trešā grupa ir tumši brūna, gandrīz melna. Vasaru un ziemu kažokam ir tumšs pelēkbrūns tonis, kas dažiem indivīdiem var būt pilnīgi melns. Šiem dambriežiem nav balto raibumu un gaišā laukuma ap asti.
Pēdējā lielā grupa ir gaišie, gandrīz baltie dambrieži, bez raibumiem. Mazuļiem kažoki ir gaišā, krēmīgā krāsā, bet dambriežiem pieaugot, tie kļūst balti, īpaši ziemā kažoki ir ļoti gaiši, tomēr šīs grupas dambriežiem ir tumšas acis un deguns un tie nav albīni".