Valsts asinsdonoru centrs pirmssvētku un starpsvētku dienās aicina ziedot asinis
Valsts asinsdonoru centrs (VADC) aicina ziedot asinis pirmssvētku un starpsvētku dienās, informēja VADC.
Asinis ziedot varēs 22., 23., 29. un 30. decembrī, kā arī 2. janvārī. Asins nodošanas vietas būs slēgtas no 24. decembra līdz 26. decembrim, kā arī no 31. decembra līdz 1. janvārim.
Gaidīti visu asinsgrupu donori, īpaši B- un O-.
Kā uzsver centrā, pacientu ārstēšana turpinās arī svētkos, un tieši šajā laikā asins krājumi ir īpaši svarīgi. VADC direktore Egita Pole novērojusi, ka asins pieprasījums un donoru aktivitāte Latvijā saistīta ar sezonāliem un svētku periodiem, kā arī ar pacientu skaitu slimnīcās. Bieži asins krājumi sarūk garo brīvdienu dēļ. Piemēram, šogad pēc četrām brīvdienām valsts svētkos, krājumi bija zemi, jo slimnīcās bija smagi slimi pacienti, un bija pieprasījums pēc asins komponentiem. Līdzīgi ir arī citos svētku periodos.
Pirmdien, 23. decembrī, VADC Sēlpils ielā 9 būs atvērts no plkst. 8 līdz 15, VADC Brīvības bulvārī 32 strādās no plkst. 8 līdz 14.30, bet Hipokrāta ielā 2 - no plkst. 8 līdz 14.
VADC Kurzemes filiāle Liepājā, Slimnīcas ielā 25, būs atvērta no plkst. 8 līdz 10, bet VADC Latgales filiāle Rēzeknē, 18. novembra ielā 41, šajā dienā būs slēgta.
Savukārt 30. decembrī VADC Sēlpils ielā 9 strādās no plkst. 8 līdz 15, bet Brīvības bulvārī 32 - no plkst. 8 līdz 14.30. Hipokrāta ielā 2 darba laiks būs no plkst. 8 līdz 14, VADC Latgales filiāle būs atvērta no plkst. 10 līdz 15, bet VADC Kurzemes filiāle - no plkst. 8 līdz 10.
Ceturtdien, 2. janvārī, VADC Sēlpils ielā 9 strādās no plkst. 8 līdz 16, VADC Brīvības bulvārī 32 būs atvērts no plkst. 8 līdz 14.30. Hipokrāta ielā 2 darba laiks būs no plkst. 8 līdz 14, VADC Latgales filiāle strādās no plkst. 8 līdz 15, bet VADC Kurzemes filiāle šajā dienā būs slēgta.
VADC norāda, ka ziedojumi šajā periodā nodrošina, ka mediķi arī svētku laikā var sniegt palīdzību pacientiem, kuriem tā ir nepieciešama.
Saskaņā ar Darba likumu donoram pēc asins ziedošanas nākamajā dienā pienākas apmaksāta atpūtas diena, un pēc vienošanās ar darba devēju to var piešķirt citā laikā. Darba devējs apmaksā līdz piecām šādām dienām kalendārajā gadā.
Lai ziedotu asinis, līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam vai jebkurai citai personu identificējošai apliecībai, kas satur personas kodu, vārdu, uzvārdu un foto.
Centrā atgādina, ka donora pašsajūtas un asins kvalitātes nodrošināšanai vīrieši drīkst ziedot asinis, ievērojot vismaz deviņu nedēļu pārtraukumu, bet sievietes - vismaz 13 nedēļu pārtraukumu no iepriekšējās asins ziedošanas reizes.
Pirms asins ziedošanas ikdienā ieteicams dzert ne mazāk par 1,5 līdz 2 litriem šķidruma, un sevišķi tas svarīgi pirms un pēc asins vai asins komponentu nodošanas. Pietiekams uzņemtā šķidruma daudzums nodrošinās labāku pašsajūtu pēc procedūras. 24 stundas pirms asins nodošanas nedrīkst ēst treknus un asus ēdienus, kā arī lietot alkoholu. Asins ziedošanas dienā trīs līdz četras stundas pirms procedūras ieteicama viegla ēdienreize un papildu šķidruma uzņemšana.