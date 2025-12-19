Dailes teātris nodevis darba automašīnu Kijivas Drāmas un komēdijas teātrim
Dailes teātris ar partneru atbalstu un līdzdalību nodevis dāvinājumu Kijivas Drāmas un komēdijas teātrim - darba automašīnu teātra vajadzībām, informēja teātra pārstāve Agnese Vārpiņa.
Iniciatīvā kopā ar Dailes teātri piedalījies uzņēmums "Draugiem Group", intelektuālā īpašuma tiesību ekspertu kompānija "AAA LAW Latvia", kā arī Cēsu uzņēmums "Wolf System".
Kijivas teātrim paredzētais transportlīdzeklis, kā arī atsevišķs busiņš Donbasa karavīriem, kas sagādāts kopā ar biedrības "Uzņēmēji mieram" atbalstu, ar trim Dailes teātra pārstāvjiem pie stūres patlaban ir ceļā uz Kijivu. Transportlīdzekļos tiek vesta arī ziedojumu krava.
Ziedojumus sarūpējuši Lielbritānijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedri, nododot pirmās nepieciešamības lietas un Ziemassvētku dāvanas bērnu namam "Kijivas bērnu un ģimeņu sociālais atbalsta centrs".
Vienlaikus Kijivas Drāmas un komēdijas teātrī 21. decembrī paredzēta izrādes "Kaukāziešu krīta aplis" pirmizrāde ukraiņu valodā. Vasaras sākumā Dailes teātris un koksnes nozares uzņēmums "Stiga RM" Ukrainas teātrim nodeva izrādes scenogrāfiju, kostīmus un rekvizītus, savukārt "Stiga RM" atbalstīja iestudēšanas izmaksas. Režisors Data Tavadze ar radošo komandu divus mēnešus strādāja Kijivā.
Izrāde "Kaukāziešu krīta aplis" Dailes teātrī iepriekš tika nominēta vairākām 2022./2023. gada "Spēlmaņu nakts" balvām, tostarp kā "Gada lielās formas izrāde", bet Tavadze - kategorijā "Gada režisors".
Dailes teātra direktors Juris Žagars norāda, ka kara apstākļos Ukrainai nepieciešams arī kultūras atbalsts, jo teātris ir pieprasīts un Kijivas teātra izrādes tiek apmeklētas.
Dailes teātrim sadarbība ar Kijivas Drāmas un komēdijas teātri izveidojusies kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā. 2022. gada vasarā Kijivas teātra aktieri Dailes teātrī ar vairāku Latvijas uzņēmumu un Londonas Vestendas teātra kompānijas "Mischief Theatre" atbalstu iestudēja izrādi "Izrāde, kas saiet sviestā" ukraiņu valodā. Iestudējums tika rādīts labdarības izrādēs un vēlāk pārcelts uz Kijivu, kur to izrāda joprojām.
Dailes teātris turpina meklēt atbalstītājus, lai Ukrainas teātrim nodotu nākamo iestudējumu - ģimenēm paredzēto izrādi "Pīters Pens saiet sviestā".