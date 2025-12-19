Kur Madonas novadā izklaidēties Ziemassvētku un Jaungada gaidās? Variantu daudz!
Madonas novads ir parūpējies par daudzveidīgu kultūras pasākumu klāstu Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšanas laikā. Ievērtējiet
19. decembrī
18.00 Ziemas Saulgriežu ieskandināšana ar folkloras kopu “Libe”
Amatu skola Sarkaņos / bez maksas
19.00 Liezēres pagasta amatierteātra „LiNaTe” viesizrāde - Monikas Zīles luga „Sapņu grāmata”
Cesvaines kultūras nams / EUR 3
19.00 Koncerts "Ziemassvētki klāt" ar Dzelzavas kultūras nama vokālo ansambli "Variants" un Tauts nama "Kalnagravas" vokālo ansambli "Rondo"
Dzelzavas kultūras nams / EUR 3
20. decembrī
10.00 Ziemassvētku vecīša un rūķu rīta sveiciens
Ērgļu jaunais tirgus laukums, Stacijas iela 5
13.00 – 16.00 - radošās darbnīcas, fotografēšanās ar rūķiem un Ziemassvētku vecīti, bezmaksas Ziemassvētku filmu kinoseansi
Kinoteātris “Vidzeme” / bez maksas
16.00 Brāļi Auzāni Ziemassvētku koncertā "Baltā vakara melodijas" senioriem, viņu tuviniekiem un draugiem
Cesvaines kultūras nams / bez maksas
16.00 Dziesminieces Anta Eņģele un Melisa Debora Kaškura koncertā "Ziemas dziesmas"
Lauteres kultūras nams / EUR 7
16.00 Koncerts “Dejā Griežas Grinčs un…” ar eksotisko septiņām deju grupām no Latvijas
Sauleskalna tautas nams / EUR 3
18.00 Grupas Baritoni koncertprogrammā “Priecīgākie Ziemassvētki”
Madonas novada kultūras centrs / EUR 10, 15, 20
18.00 Ziemassvētku koncertprogramma “Rihards Saule “Ziemā””.
Kalsnavas kultūras nams / EUR 7
19.00 Dziesmu, deju un muzikālu pārsteigumu pilns vakars ar Praulienas pagasta amatiermākslas kolektīviem “Ziemas stāsti un skaņas”
Saikavas tautas nams / EUR 3
22.00 Balle ar grupu "Mitrokhin's Master Band"
Saikavas tautas nams / EUR 5
21. decembrī
12.30 Ziemassvētku koncerts “Baltā gaidīšana”. Komponista Valda Zilvera mūziku izpildīs jauktais koris “Cesvaine”, solisti un Madonas novada zēnu koris
Cesvaines Romas katoļu baznīca / par ziedojumiem
13.00 Ģimeniska pēcpusdiena Ziemassvētku gaidās – eglīšu rotājumu un sveču gatavošanas meistarklases, tikšanās ar bērnu grāmatu autori Mārīti Tabitu Kalniņu, kā arī arī ar Ziemassvētku vecīti un marimbas mūzikas baudīšana
Cesvaines pils / pils ieejas maksa
13.00 Varakļānu kultūras centra jauktā vokālā ansambļa “Nona” Ziemassvētku dziesmu koncerts “Ar mīlestību nācis”
Varakļānu kultūras centrs / bez maksas
15.00 Ziemassvētku koncerts ar duetu “RA:DA” un Kristiānu Paulu
Mētrienas tautas nams / EUR 5
16.00 Labo darbu “Rūķu nams” – radošās darbnīcas, labdarības pietura, mazo barkaviešu paciņu saņemšanas vieta, rūķu koncerts, pārsteigumi
Barkavas kultūras nams / bez maksas
17.00 Ziemas saulgriežu koncertstāsts / Madara Kalniņa - klavieres; Sabīne Krilova - balss; Elīza Petrenko - čells; Uģis Upenieks - perkusijas/
Vestienas tautas nams / EUR 3, 5
18.00 Degumnieku tautas nama aktieri un dejotāji aicina uz Ziemassvētku uzvedumu
Degumnieku tautas nams / bez maksas
18.00 Rīgas pareizticīgo kamerkora “BLAGOVEST” koncerts “Svētā nakts”
Bērzaunes evaņģēliski luteriskā baznīca / EUR 10, 15
22. decembrī
14.00 Rotaļu pēcpusdiena Ošupes pagasta bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi
Degumnieku tautas nams / bez maksas
18.00 Ziemassvētku eglīte bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi
Varakļānu kultūras centrs / ar ielūgumiem
23. decembrī
17.00 – 23.00 Ziemassvētku parks - gaismas instalācijas dabā
Priežu kalns, Madona / bez maksas
18.00 Mārtiņš Egliens un Mārtiņš Vilsons Ziemassvētku programmā “Silti”
Lubānas kultūras nams / EUR 10
19.00 Ziemassvētku koncerts ar tautas mūzikas kopu “Ramana”.
Mētrienas tautas nams / EUR 3
24. decembrī
11.00 – 23.00 Ziemassvētku parks - gaismas instalācijas dabā
Priežu kalns, Madona / bez maksas
25. decembrī
11.00 – 23.00 Ziemassvētku parks - gaismas instalācijas dabā
Priežu kalns, Madona / bez maksas
15.00 Atis Auzāns un vokālā grupa “Sirdstoņi” Ziemassvētku koncertā “Laba slava sniedziņam”
Murmastienes kultūras nams / EUR 5
22.00 Ziemassvētku balle kopā ar grupu “ENNE”
Lubānas kultūras nams / EUR 7
26. decembrī
11.00 – 23.00 Ziemassvētku parks - gaismas instalācijas dabā
Priežu kalns, Madona / bez maksas
15.00 un 21.00 Diskotēkas "Bīstamā zona" 33 gadu jubileja
Kinoteātris “Vidzeme” / bērnu un jauniešu ballīte EUR 5, pieaugušo dejas EUR 10
16.00 Mūziķis Rihards Saule un viņa draugi koncertprogrammā “Ceļā uz brīnumu”
Bērzaunes evaņģēliski luteriskā baznīca / EUR 15
18.00 Koncerts “Izaicinājums: Ziemassvētki uz pilnu jaudu” ar Varakļānu kultūras centra amatiermākslas kolektīviem
Varakļānu kultūras centrs / bez maksas
19.00 Kaspars un Anda Zemīši koncertprogrammā “Visas lietas, kas ir skaistas”
Ļaudonas kultūras nams / EUR 10, 15
27. decembrī
11.00 – 23.00 Ziemassvētku parks - gaismas instalācijas dabā
Priežu kalns, Madona / bez maksas
12.00 Ziemassvētku koncerts Ērgļu, Sausnējas un Jumurdas senioriem "… Tik tīrs un balts…”, kurā priecēs vīru vokālais ansamblis “Malduguns” no Ķeipenes, Ērgļu Mākslas un Mūzikas skolas Pūtēju orķestris, Ērgļu saieta nama bērnu deju kolektīvi
Ērgļu saieta nams / bez maksas
15.00 Ziemassvētku koncerts Stirnienē ar Murmastienes kultūras nama amatierteātri “Teicis” un Sīļukalna kultūras nama sieviešu vokālo ansambli
Stirnienes kultūras nams / bez maksas
16.00 Koklētāju ansambļa "Rasa" 70 gadu jubilejas koncerts “Dabas čuksti”
Madonas novada kultūras centrs / bez maksas
21.00 Balle trešajos Ziemassvētkos ar grupu “ENNE”
Ērgļu saieta nams / EUR 7
22.00 Ziemassvētku balle ar grupu "Kompromiss"
Liezēres kultūras nams / EUR 7
28. decembrī
11.00 – 20.00 Ziemassvētku parks - gaismas instalācijas dabā
Priežu kalns, Madona / bez maksas
12.00 Ziemassvētku pasākums Ērgļu, Sausnējas un Jumurdas pagastu bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi ar aģentūras “Olee” muzikālo izrādi ģimenēm “Ziemassvētki sapņu mežā”
Ērgļu saieta nams / bez maksas
15.00 Svētku koncerts “Mūsu kopējās mājas” ar Mārcienas kultūras nama amatiermākslas kolektīviem
Mārcienas kultūras nams / bez maksas
15.00 Gadumijas sarīkojums senioriem
Dzelzavas kultūras nams / bez maksas
29. decembrī
16.00 Gadumijas pasākums senioriem
Tautas nams Kalnagravas / EUR 5
30. decembrī
19.00 Grupa “Lauku muzikanti” koncertprogrammā “Par ko šis stāsts”
Madonas novada kultūras centrs / EUR 28
22.00 Vecgada balle “Dzirkstošais decembris” ar grupu "Vidroks"
Cesvaines kultūras nams / EUR 10
31. decembrī
18.00 Vecgada vakars ar Kalsnavas kultūras nama amatierteātri “TēloJums”
Kalsnavas kultūras nams / EUR 3
21.00 Vecgada šovs ar Vestienas tautas nama amatierteātri “Aušas”
Vestienas tautas nams / EUR 3
22.30 Jaungada svinības ar grupu no Polijas “Boodie Boys” un DJ Aigaru līdz 01.01.2026. plkst. 2.00; pusnaktī svētku salūts
Saieta laukums, Madona / bez maksas
23.00 Diskoballe
Mārcienas kultūras nams / EUR 3
23.40 Jaungada sagaidīšana pilsētas skvēriņā
Varakļānu pilsētas skvēriņš / bez maksas
23.45 Jaunā gada sagaidīšanas balle ar grupu “Bruģis”
Sauleskalna tautas nams / EUR 10, 15
1. janvārī
00.30 Gadumijas balle ar grupu "Māgas"
Dzelzavas kultūras nams / EUR 10, 7