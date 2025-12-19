VIDEO; FOTO: divreiz nozagta, tagad atjaunota - pēc vairākiem gadiem Āgenskalnā atjaunota Krišjāņa Barona piemiņa
Šodien Rīgā, Āgenskalna apkaimē, pulksten divpadsmitos sirsnīgā un emocionāli pacilājošā gaisotnē, jaunā veidolā tika atklāta piemiņas plāksne folkloristam un publicistam Krišjānim Baronam. Tā novietota uz ēkas Eduarda Smiļģa ielā 23A, fasādes. Tieši turpat, kur pirms dažiem gadiem atradās pirmais “Latvju Dainu tēvam” veltītais monuments.
Svinīgo pasākumu uz ielas noraudzījās prāvs mājinieku un tuvējo ēku iemītnieku pulks, taču Eduarda Smiļģa ielas divdesmit trešā nama iedzīvotājiem, joprojām ciešā atmiņā palikusi aptuveni pirms pieciem gadiem adresē neģēlīgi pastrādātā zādzība, proti, kādā siltā vasaras naktī no divstāvu mājas fasādes tika norauta par godu tautasdziesmu vācējam un krājējam Krišjānim Baronam uzstādītā piemiņas plāksne.
Kāda otrā stāva mājokļa iemītniece piekrīt ar mums pārmīt dažus vārdus un pastāsta, ka tieši viņas mazdēls bijis pirmais, kurš pamanīja, ka monumentālais mākslas veidojums pie mājas sienas neizskatās tāpat kā ierasts. Nama iemītniece stāsta, ka viņas radinieks agrā rīta stundā devies savās ikdienas darba gaitās un pamanījis, ka tēlniecības darbam iztrūkst viena no divām masīvajām bronzas plāksnēm. Vīrietis par notikušo ļaunprātību nekavējoties ziņoja likumsargiem, taču nesaprotamā kārtā, policijas darbinieki atteicās uzsākt tūlītēju izmeklēšanu, aizbildinoties ar atrunām, ka Dainu tēvam par godu uzstādītā piemiņas plāksne nav arhitektūras piemineklis.
Iespējams redzot, ka operatīva rīcība no policistu puses neseko, garnadzis pēc dažām nedēļām nolēma ķerties klāt arī otrajai bronzas plāksnes daļai.
Tāpat kā pirmajā noziegumā arī šoreiz zaglis tumsas aizsegā darbojās viens. Kāds no mājiniekiem ar sava viedtālruņa videokameras palīdzību pat esot paguvis fiksēt mantkārīgā mākslas darbu tīkotāja rosīšanos. Lai atsvabinātu plāksni no mājas fasādes, zaglis talkā ņēma lauzni un atkritumu konteineru, kuru atstūma no ielas pretējā pusē esošā pagalma.
Mājas iedzīvotāji un blakus namu iemītnieki ir vienisprātis, ka zādzības pastrādājušais ļaundaris nebija kāds aizrautīgs mākslas darbu entuziasts un piemiņas plāksni, pretlikumīgā ceļā, nepiesavinājās savas personīgās ekspozīcijas bagātināšanai. Visticamāk, tas bija kāds atkarību nogurdināts cilvēks, kura galvenais rīcības motīvs varētu tikt saistīts ar iegūtā metāla tālāku realizēšanu melnajā tirgū, lai gūtu nepieciešamo peļņu jaunai apreibinošo vielu devai.
