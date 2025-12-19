No 1. janvāra iebraukšanas maksa Jūrmalā - 5 eiro
No 1. janvāra iebraukšanas maksa Jūrmalas īpaša režīma zonā ir 5 eiro.
Svarīgi: Caurlaides iegādes automātos Jūrmalā norēķini iespējami tikai ar maksājumu karti vai bezkontakta maksājumiem. Bezkontakta maksājumi ir norēķini, kuros nav nepieciešams ievadīt karti terminālī. Tie ietver:
- bankas kartes ar bezkontakta funkciju (piemēram, Visa, Mastercard),
- viedtālruņus vai viedpulksteņus ar Apple Pay, Google Pay u. c. maksājumu risinājumiem.
Kur nepieciešama caurlaide?
Caurlaide ir nepieciešama tikai iebraukšanai Jūrmalas īpaša režīma zonā (zona ir atzīmēta ar ceļazīmēm “Maksas zona”).
Pārvietojoties citās Jūrmalas teritorijās, caurlaide nav nepieciešama. (Skat. karti.)
Ilgtermiņa iebraukšanas caurlaides Jūrmalā
No 2026. gada 1. janvāra:
- 7 dienām – 20,00 eiro
- 30 dienām – 60,00 eiro
- 90 dienām – 100,00 eiro
- 180 dienām – 180,00 eiro
- 365 dienām – 270,00 eiro
Transportlīdzekļi, kas var iebraukt bez caurlaides
Bez caurlaides īpaša režīma zonā var iebraukt:
- elektromobiļi;
- transportlīdzekļi, kas pielāgoti vadītājam invalīdam, ja Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir reģistrēta atzīme par transportlīdzekļa pārbūvi.
Gadījumi, kad caurlaide nav jāpērk, bet transportlīdzeklis jāreģistrē
Transportlīdzekļa reģistrācija (bez maksas) nepieciešama:
- transportlīdzekļiem, kas pārvadā I grupas invalīdus, bērnus invalīdus, kā arī invalīdus ar apgrūtinātu pārvietošanos;
- personām ar invaliditāti (I grupas invalīds vai invalīds ar apgrūtinātu pārvietošanos), noformējot bezmaksas sezonas caurlaidi vienam savā īpašumā, valdījumā vai turējumā reģistrētam transportlīdzeklim portālā epakalpojumi.jurmala.lv;
- personām, kas dodas uz ārstniecības iestādi Jūrmalā vai nogādā tur trešo personu ārstniecības pakalpojumu saņemšanai. Šajā gadījumā jāiesniedz pieteikums dienas caurlaidei epakalpojumu portālā; caurlaide ir derīga pēc tam, kad ārstniecības iestāde apstiprina vizīti.
Ārstniecības iestādes Jūrmalā:
- SIA “Amberdent Clinic”
- SIA “Jūrmalas slimnīca”
- SIA “Klīnika Dzintari”
- SIA “Nacionālais Rehabilitācijas centrs “Vaivari””
- VSIA “Pallas clinic”
- SIA “Servisa Aģentūra AG”
- SIA Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA)
- Veselības centru apvienība (Dubultu poliklīnika) AS
- SIA “Vizuālā diagnostika”
Šādos gadījumos pirms iebraukšanas Jūrmalā jāreģistrē iebraukšana portālā epakalpojumi.jurmala.lv vai, iebraucot pilsētā, Jūrmalas Tūrisma informācijas centrā Lienes ielā 5, Majoros.
Svarīga informācija Jūrmalas iedzīvotājiem
Jūrmalas iedzīvotājus izmaiņas neskar. Ja transportlīdzeklis ir īpašumā, valdījumā vai turējumā deklarētai personai Jūrmalā, nekādas papildu darbības nav jāveic un jauna kārtība uz jums neattiecas. Šis ir spēkā esošais regulējums, un tas paliek nemainīgs.
Kur var iegādāties iebraukšanas caurlaidi?
1. Vietnē visitjurmala.lv
2. Caurlaides automātos Jūrmalas valstspilsētā – tikai ar maksājumu karti vai bezkontakta maksājumiem
3. Jūrmalas Tūrisma informācijas centrā, Lienes ielā 5
4. Aplikācijās Mobilly, Citadele, EuroPark
5. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas ēkā darba laikā – ar skaidru naudu
Jūrmalas valstspilsētas administrācijas ēkas (Jomas iela 1/5) darba laiks:
- Pirmdiena: 8:30–13:00, 13:30–18:00
- Otrdiena: 8:30–13:00, 13:30–17:00
- Trešdiena: 8:30–13:00, 13:30–17:00
- Ceturtdiena: 8:30–13:00, 13:30–17:00
- Piektdiena: 8:30–13:00, 13:30–16:00
- Sestdiena: slēgts
- Svētdiena: slēgts
Kā darbojas vienas dienas iebraukšanas caurlaide?
- Caurlaide jāiegādājas iebraukšanas dienā jebkurā laikā (arī pēc iebraukšanas) līdz plkst. 23:59.
- Iebraukšanas dienā iebraukšanas reižu skaits nav ierobežots līdz plkst. 23:59.
- Pēc iebraukšanas dienas plkst. 23:59 caurlaide ir derīga līdz izbraukšanai no īpaša režīma zonas.