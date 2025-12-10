Vilcienu ziemas kustības grafiks stāsies spēkā svētdien
Vilcienu ziemas sezonas kustības saraksts stāsies spēkā svētdien, 14. decembrī, informēja AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi".
Kompānijā informē, ka ziemas sezonas grafikā nav būtisku izmaiņu, tomēr vairākiem reisiem par dažām minūtēm ir mainījušies pienākšanas un atiešanas laiki, atsevišķi reisi ir pagarināti, kā arī ieviestas citas izmaiņas.
Tostarp Aizkraukles dzelzceļa līnijā tiek atjaunots intervāla grafiks, kas nozīmē, ka vilcieni kursēs vienmērīgos intervālos. Vienlaikus Aizkraukles līnijā arī turpmāk vilcieni maksimumstundās kursēs divas reizes stundā, bet dienas vidū un pēc deviņiem vakarā vilcieni kursēs vienu reizi stundā. Papildu tam darba dienās šajā līnijā kursēs vēl trīs vilcieni līdz Ogrei ar atiešanu no Rīgas Centrālās stacijas plkst. 5.39, 6.24 un 17.24.
Savukārt ekspresvilciens Rīga-Rēzekne tiks pagarināts līdz Ludzai, kas būtiski ietekmēs vilciena atiešanas laiku atpakaļceļā uz Rīgu. Savukārt maršrutā Rīga-Zilupe saglabāsies divi vilcieni katrā virzienā, taču ir mainīti to kursēšanas laiki. Liepājas, Krāslavas, Indras, Madonas un Gulbenes virzienā saglabāsies līdzšinējais vilcienu kustības grafiks ar nebūtiskām izmaiņām vilcienu atiešanas un pienākšanas laikos, min kompānijā.
Tāpat maršrutā Rīga-Daugavpils saglabāsies nemainīgs reisu skaits - kursēs seši vilcieni katrā virzienā. Viens no tiem būs ekspresis un viens savienotais reiss, kurā pasažieriem Aizkrauklē būs jāpārsēžas no elektrovilciena uz dīzeļvilcienu. Atsevišķiem vilcieniem ir mainītas pieturas, kurās vilcieni apstāsies.
Kompānijā arī atgādina, ka Jelgavas, Skultes, Tukuma un Valgas virzienā turpinās remontdarbi. Jelgavas līnijā remontdarbu dēļ elektrovilcieni kursēs vienu reizi stundā. Tāpat būs saglabāti arī papildu reisi, ko maksimumstundās nodrošinās dīzeļvilcieni, un tajos būs samazināts pieturu skaits - rīta stundās būs papildu četri reisi katrā virzienā, bet vakaros būs vēl trīs reisi katrā virzienā.
Tāpat no svētdienas, 14. decembra, mainīsies vilcienu kustības grafiks uz Skulti. Remontdarbiem pielāgotajā grafikā vilcieni kursēs reizi stundā, bet darba dienu maksimumstundās starp Zemitāniem un Vecāķiem, Carnikavu vai Saulkrastiem būs papildu reisi, kuros vilcieni nebrauks līdz Rīgas Centrālajai stacijai.
Remontdarbi visās šajās līnijās tiek īstenoti vairākos posmos, un katrā no tiem paredzētie vilcienu kustības ierobežojumi atšķirsies. Grafiks var mainīties atbilstoši remontdarbu norisei.
Jau ziņots, ka Latvijā pa dzelzceļu pagājušajā gadā pārvadāja kopumā 19,445 miljonus pasažieru, kas ir par 13,5% vairāk nekā 2023. gadā, kā arī par 5,3% vairāk nekā pirms pandēmijas jeb 2019. gadā.
Tāpat vēstīts, ka 2023. gada decembra vidū PV sāka pasažieru pārvadājumus ar Čehijas uzņēmuma "Škoda Vagonka" ražotajiem elektrovilcieniem. Pirms tam vilcieni tika ilgstoši testēti un izmēģināti Latvijas dzelzceļa infrastruktūrā. Neraugoties uz to, jaunos vilcienus 2023. gada decembrī un 2024. gada janvārī regulāri piemeklēja dažādas ķibeles.
PV ir izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no LDz veiktajām funkcijām. Iepriekš PV 100% bija LDz meitasuzņēmums, taču 2008. gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.