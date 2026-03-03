Uztura speciālisti nosauc 5 veselībai visvērtīgākos augļus
Ar antioksidantiem bagātu augļu lietošana ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā mazināt slimību risku.
Kā norādīts pētījumā, antioksidanti ir savienojumi, kas aizsargā veselās šūnas no oksidatīvā stresa, kurš tās bojā un veicina dažādu slimību attīstību, raksta "Martha Stewart". Tiek uzsvērts, ka visi augļi satur antioksidantus, taču daži no tiem, pēc uztura speciālistu domām, izceļas ar īpaši augstu to daudzumu.
Mellenes
Mellenes ir bagātas ar antocianīniem, norāda uztura speciāliste Daniela Novotnija. Tie palīdz mazināt iekaisumu organismā, tādējādi samazinot sirds slimību risku. "Mellenes ir arī bagātas ar C vitamīnu, kas pasargā šūnas no bojājumiem, veicina kolagēna sintēzi un stiprina imunitāti," piebilda speciāliste.
Apelsīni
Pēc Novotnijas teiktā, apelsīni satur daudz antioksidantu, piemēram, C vitamīnu, flavonoīdus un karotinoīdus. Pētījumi liecina, ka organismā šie savienojumi mazina iekaisumu un veicina vispārējo veselību, stiprinot imūnsistēmu.
Kazenes
Kazenes ir bagātas ar antioksidantiem – īpaši antocianīniem, stāsta uztura speciāliste Mišela Luhana. Tās satur arī flavonoīdus, C vitamīnu, resveratrolu un ellagīnskābi, kuriem, kā liecina pētījumi, piemīt spēcīgas antioksidatīvas īpašības.
Turklāt kazenes satur daudz šķiedrvielu – svarīgu uzturvielu veselīgai gremošanai.
Sarkanās vīnogas
Tās ir bagātas ar resveratrolu – antioksidatīvu augu savienojumu grupu, kas cīnās ar brīvajiem radikāļiem, kuri bojā šūnas, olbaltumvielas un DNS, skaidroja Luhana.
"Resveratrols arī palīdz pazemināt asinsspiedienu, samazināt ‘sliktā’ holesterīna līmeni un pasargā no trombu veidošanās,” piebilda uztura speciāliste.
Šīs vīnogas satur arī ellagīnskābi, kas mazina gan oksidatīvo stresu, gan iekaisumu.
Granātāboli
"Granātāboli ir lielisks antioksidantu avots, piemēram, punikalagīniem un ellagīnskābei. Abām vielām piemīt pretiekaisuma īpašības, un tās veicina sirds un asinsvadu sistēmas, kā arī ādas veselību," stāsta Novotnija.
Granātāboli satur arī kāliju un šķiedrvielas, kas ir svarīgas attiecīgi normālam asinsspiedienam un veselīgai gremošanai.