Gripas epidēmijas laikā Austrumu slimnīcā noteikti ierobežojumi pacientu apmeklējumiem
Gripas epidēmijas dēļ Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) noteikti ierobežojumi pacientu apmeklējumiem, informēja iestāde.
No otrdienas valstī izsludinātās gripas epidēmijas dēļ RAKUS atļauts apmeklēt tikai smagi vai kritiski slimus pacientus ar ārstējošā ārsta vai nodaļas vadītāja atļauju un ievērojot stingrus epidemioloģiskās drošības pasākumus.
Pie pacientiem netiks ielaisti apmeklētāji, kuriem ir jebkādi akūtas vīrusa infekcijas simptomi - klepus, šķaudīšana, iesnas un paaugstināta ķermeņa temperatūra.
Vienā reizē pacientu varēs apmeklēt viens apmeklētājs.
Tāpat Austrumu slimnīcas nodaļās kategoriski aizliegts ienākt ar virsdrēbēm, un, uzturoties slimnīcā, ir jālieto sejas maska.
Ierobežoto apmeklējumu dēļ tuviniekiem ir iespēja pacientiem nodot paciņas ar nepieciešamajām lietām, piemēram, brilles, apģērbu, higiēnas preces, grāmatas un periodiku, kā arī pārtiku, kas ir atbilstoša un piemērota pacienta veselības stāvoklim.
Nodot pacientam iespējams arī dažādus tehniskos līdzekļus, piemēram, mobilo tālruni, datoru, planšetdatoru, austiņas un ar tiem saistītās palīgierīces, piemēram, lādētāju.
Ja pacients pirms stacionēšanas ir lietojis ārsta izrakstītas zāles un tās ir nepieciešams turpināt lietot, atrodoties slimnīcā, medikamentus var nodot pacientam, saskaņojot ar ārstējošo ārstu vai dežūrārstu.
Pacientam paredzēto paciņu saņemšanu un nodošanu organizē attiecīgā stacionāra ārstniecības nodaļas personāls, kurā pacients ārstējas.
RAKUS speciālisti aicina cilvēkus, kuriem gripas sezonas laikā paredzēta ķirurģiska operācija slimnīcā, plānotas ārstnieciskas manipulācijas ārstniecības iestādēs vai vizīte pie ģimenes ārsta vai cita ārsta speciālista un kuri nav vakcinēti ar šīs sezonas gripas vakcīnu, būt sevišķi uzmanīgiem un ievērot piesardzības un higiēnas nosacījumus, lai nesaslimtu.
Lai neapdraudētu savu, ģimenes locekļu, tuvinieku un darba kolēģu veselību, Austrumu slimnīcas ārsti aicina ievērot piesardzības pasākumus un nedoties ārpus mājām ar slimības simptomiem, izvērtējot, vai šādā situācijā klātienes vizītei pie ārsta nav iespējams cits risinājums, piemēram, ģimenes ārsta izsaukšana dzīvesvietā vai ārsta attālināta konsultācija.
Jau vēstīts, ka gripas epidēmijas dēļ arī citāš slimnīcās sāk ierobežot pacientu apmeklējumus, liecina ārstniecības iestāžu paziņojumi.
No otrdienas valstī izsludinātās gripas epidēmijas dēļ ierobežojumi pacientu apmeklēšanai ir noteikti arī Daugavpils slimnīcā un Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā.
Lai pasargātu slimnīcu pacientus un personālu no saslimšanas riskiem, šādus ierobežojumus nosaka ik gadu un, visticamāk, tādus var gaidīt arī citās ārstniecības iestādēs.
Kā vēstīts, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir paziņojis par gripas epidēmijas sākumu no otrdienas, pamatojoties uz Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas (NMRL) sniegto informāciju par gripas monitoringa datiem.
No 1. līdz 7. decembrim NMRL pozitīvo paraugu īpatsvars uz gripu strauji pieauga - līdz 18,1%, salīdzinot ar 9,1% nedēļu iepriekš. Tādējādi epidēmijas slieksnis ir pārsniegts.
SPKC turpina apkopot citus šī laika posma gripas monitoringa datus, kas tiks publicēti iknedēļas pārskatā.
Speciālisti atgādina, ka vissmagāk ar gripu slimo seniori un cilvēki ar hroniskām saslimšanām - sirds un asinsvadu, plaušu un nieru slimībām, cukura diabētu, kā arī onkoloģijas slimnieki, pacienti ar hroniskām infekcijām un cilvēki, kuriem ir novājināta imunitāte. Gripa ir īpaši bīstama maziem bērniem un grūtniecēm.
Vislabākā aizsardzība pret gripu un gripas izraisītām komplikācijām ir vakcinācija. Ņemot vērā, ka imunitāte izveidojas desmit līdz 14 dienu laikā pēc vakcinācijas un gripas izplatība parasti ilgst līdz pat maija beigām, vakcinēties pret gripu nav par vēlu arī epidēmijas laikā, īpaši, ja plānots saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, piemēram, plānveida operācijas vai ārstēšanos stacionārā ārstniecības iestādē, uzsver speciālisti.
SPKC tīmekļvietnē izvietota informācija, kurās ārstniecības iestādēs iespējams saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu riska grupu pacientiem, ja ģimenes ārsta praksē vakcīnas nav pieejamas. Saraksts tiek papildināts un labots atbilstoši vakcīnu pieejamībai, informē SPKC.