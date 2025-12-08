SEPLP locekļa amatam tiek virzīts Andris Saulītis
Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta (MK) sadarbības memoranda padome pirmdien apstiprināšanai Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) locekļa amatā uz Saeimu lēma virzīt sociālo zinātņu pētnieka Andra Saulīša kandidatūru.
Saulītis bija ieguvis otro vietu Memoranda padomes otrajā rīkotajā konkursā uz SEPLP locekļa amatu. Jau vēstīts, ka Saeima šogad ir noraidījusi jau divus NVO un MK sadarbības memoranda padomes virzītus kandidātus SEPLP locekļa amatam - vispirms tika izbrāķēts bijušais Latvijas Televīzijas vadītājs Ivars Belte, bet 13. novembrī - arī bijušais SEPLP un Latvijas Radio vadītājs Jānis Siksnis.
Pēc jau otrā kandidāta noraidīšanas padomes vadītāja vietnieks Georgs Rubenis aģentūrai LETA sacīja, ka padome šobrīd jūtas iedzīta strupceļā.
Savukārt Latvijas Mediju ētikas padome šonedēļ paziņoja, ka, izvērtējot SEPLP locekļa atlases procedūras gaitu, tā neredz iespēju turpināt darbu NVO un MK sadarbības memoranda padomes virzīta SEPLP kandidāta atlasē.
Kā paudusi Ētikas padome, lai izkļūtu no pašreizējā strupceļa un atgrieztos pie likuma gara ievērošanas, būtu lietderīgi atcelt normu, kas paredz, ka Memoranda padomes virzīto kandidātu apstiprina Saeima, tā vietā deleģējot kandidāta apstiprināšanu Memoranda padomei vai citai institūcijai, kas mazāk pakļauta politiskai konjunktūrai.
Līdz brīdim, kad šāds procedūras trūkums būs novērsts, Ētikas padomes pārstāvji nepiedalīsies turpmākajā SEPLP locekļa atlases procesā, paziņoja padome.
Saeimas deputāti 19. jūnijā SEPLP locekļu amatos iecēla Unu Klapkalni un Sanitu Upleju-Jegermani. Līdzšinējo SEPLP locekli Upleju-Jegermani darbam padomē izvirzīja Valsts prezidents, bet bijušo Latvijas Radio valdes priekšsēdētāju Klapkalni - Saeimas deputāti. Līdz ar šīm pārmaiņām amatus SEPLP zaudēja Siksnis, kuru pirms vairākiem gadiem darbam padomē bija virzījusi Memoranda padome, un Jānis Eglītis, kurš savulaik bija Saeimas virzīts SEPLP loceklis.
SEPLP sastāvā ir trīs locekļi, kurus apstiprina Saeima. Vienu locekli apstiprināšanai izvirza Valsts prezidents, vienu - NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padome, bet vēl vienu - Saeima. SEPLP locekli var apstiprināt amatā ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.
SEPLP ir neatkarīga, pilntiesīga, autonoma institūcija, kas atbilstoši savai kompetencei pārstāv sabiedrības intereses sabiedrisko mediju jomā.