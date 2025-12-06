Svētdien plānota protesta akcija pret jauniem autoceļu lietošanas nodokļiem komercauto
Sociālajos medijos sestdien parādījušies paziņojumi par svētdien, 7. decembrī, paredzētu protestu pret autoceļu lietošanas nodevu komercauto līdz 3,5 tonnām.
Vairāki ierakstu autori, pārsvarā lauksaimnieki un mazie uzņēmēji, norāda, ka svētdien plkst. 14 plāno ierasties pie Ministru kabineta ēkas, lai izteiktu savu protestu pret plānoto nodevu jeb vinjeti. Protestētāji plāno ierasties ar saviem pikapiem un kravas busiņiem.
Viens no šāda ieraksta autoriem, Ogres novada bioloģiskais zemnieks Pēteris Dimants, kurš vienlaikus ir arī Latvijas Zaļās partijas (LZP) valdes loceklis, aģentūrai LETA sacīja, ka viņš nerīko protesta akciju un neaicina pulcēties, bet individuāli kā privātpersona izmantos savu likumā paredzēto iespēju un ieradīsies paust savu viedokli. To, ka vēl daži ierakstu autori minējuši to pašu laiku, Dimants nodēvēja par sakritību.
Vienlaikus Dimants norādīja, ka gadījumā, ja valdība nelabos pieļauto kļūdu, tad gan tikšot organizēta masveida protesta akcija ar "vairākiem tūkstošiem dalībnieku un simtiem auto".
Dimants sacīja, ka, viņaprāt, ne valdība, ne Saeima īsti nav sapratušas, ko dara, tāpēc pauda pārliecību, ka šī kļūda tiks drīzumā labota.
Jautāts, vai viņa rīt plānotais protests ir saistāms ar politisko darbību LZP valdē, Dimants to noliedza, atkārtoti uzsverot, ka ieradīsies paust savu viedokli kā privātpersona.
Rīgas domē informēja, ka svētdien neviena protesta akcija pie Ministru kabineta patlaban nav pieteikta.
Jau ziņots, ka "Apvienotā saraksta" (AS) deputāti iesnieguši grozījumus Autoceļu lietošanas nodevas likumā, aicinot atcelt autoceļu lietošanas nodevu jeb vinjeti komercauto līdz 3,5 tonnām un samazināt maksas pieaugumu vinješu nodevā.
Deputāti uzskata, ka lēmums par nodevas paaugstināšanu ir tautsaimniecībai kaitīgs un inflāciju veicinošs. AS norāda, ka vinješu maksa jau palielināta par 48% no šā gada 1. janvāra, bet tagad Saeimas 3. decembrī galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā paredz vinjetes maksas paaugstināšanu no nākamā gada 1. janvāra vēl par vidēji papildus 38% (smagajiem kravas auto ar "Euro VI" dzinējiem par 67%), turklāt būtiski paplašinot tās maksātāju loku, kā arī nepamatoti attiecinot prasību tās lietot arī uz reģionālajiem ceļiem.
Šādas prasības arī kritiski ietekmēs pārvietošanās brīvību, uzskata AS deputāti, norādot, ka vinješu un tām pielīdzināti maksājumi, piemēram, samaksa par maksas ceļu lietošanu, vienmēr paredz alternatīvus bezmaksas pārvietošanās maršrutus. Saeimas atbalstītie grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā faktiski izslēdz šādu iespēju, mazinot cilvēku un pakalpojumu apriti.
AS norāda, ka vinjetes cena no 2026. gada 1. janvāra N1 kategorijas vieglajam komerctransportam (kravas busiņiem un kravas pikapiem) pieaugs no 260 uz 360 eiro gadā ("Euro VI" dzinējiem). AS norāda, ka negatīvās izmaiņas skars vismaz 27 000 Latvijas iedzīvotāju, uzņēmējus, lauksaimniekus, mežiniekus un citās nozarēs strādājošos tikai N1 vieglā komercauto kategorijas transportlīdzekļos vien.
Jaunie grozījumi paredz arī ļoti būtisku kāpumu smagajiem vilcējiem, kā piemēram "Euro VI" dzinējiem no 420 eiro uz 700 eiro gadā, kas ir 67% kāpums, uzsver AS.
AS uzskata, ka Latvijā jau tagad iedzīvotājiem un uzņēmumiem jāmaksā vislielākie ar auto saistītie nodokļi un nodevas Baltijas valstīs, tāpēc jaunās normas tiešā veidā graus uzņēmumu konkurētspēju. AS ieskatā prasības noteikt maksāšanas slieksni komercauto jau no 3000 kilogramu svara, ir netaisnīgi un nepareizi, tās neatbilst komerctransporta definīcijai un ir atrodamas tikai retā Eiropas Savienības valstī.
Jau ziņots, ka no nākamā gada 1. janvāra tiks palielināta lielākā daļa autoceļu lietošanas nodevu jeb vinješu likmju kravas transportlīdzekļiem virs trim tonnām, paredz 3. decembrī Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā.
Virzīto grozījumu mērķis ir noteikt tādas vinješu likmes, kas atspoguļo faktiskās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, ņemot vērā kravas transportlīdzekļu ietekmi uz autoceļiem.
Tostarp grozījumi paredz "nulles" likmi bezemisiju transportlīdzekļiem un likmju noteikšanu emisijas radošajiem transportlīdzekļiem atkarībā no to radīto emisiju apjoma.
Ar grozījumiem paplašināts ceļu tīkls, uz kuru attieksies autoceļu lietošanas nodeva, ar valsts reģionālajiem autoceļiem, kas ir paralēli valsts galvenajiem autoceļiem vai ved uz ostām. Izmaiņu mērķis ir novērst iespējas izvairīties no nodevas maksāšanas, apzināti izvēloties maršrutus, kas patlaban atrodas ārpus nodevas piemērošanas teritorijas.
Nodevas apmērs ir diferencēts atkarībā no transportlīdzekļa masas, asu skaita, izmešu klases un lietošanas perioda. Savukārt autoceļu lietošanas nodevas ieņēmumi tiek novirzīti to valsts autoceļu, pa kuriem iekasē nodevu, uzturēšanai un attīstībai.
Līdz šim transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu no 3,501 tonnas līdz 12 tonnām, ja transportlīdzekļa motora izmešu līmenis ir "Euro 0, I, II", nodevas dienas likme bija 15 eiro, nedēļas likme - 37 eiro, mēneša likme - 74 eiro, bet gada likme - 760 eiro. Savukārt turpmāk dienas likme šiem transportlīdzekļiem plānota 17 eiro apmērā, nedēļas likme - 43 eiro apmērā, mēneša likme - 87 eiro, bet gada likme - 870 eiro.
Vienlaikus transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu no 3,001 tonnas līdz 3,5 tonnām, ja transportlīdzekļa motora izmešu līmenis ir "Euro VI un mazāk piesārņojošs", līdz šim dienas likme bija pieci eiro, bet nedēļas likme - 12 eiro, bet turpmāk dienas likme būs septiņi eiro, bet nedēļas likme - 18 eiro.