Ierobežota satiksme uz dažiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem
Lai novērstu pašvaldības pagastu apvienības pārvaldes teritorijā esošā autoceļa bojājumus, kas radušies vai var rasties klimatisko apstākļu dēļ, ierobežota transportlīdzekļu satiksme uz vairākiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem.
Lai novērstu pašvaldības pagastu apvienības pārvaldes teritorijā esošā autoceļa bojājumus, kas radušies vai var rasties klimatisko apstākļu dēļ, ar 2. decembri ierobežota transportlīdzekļu satiksme uz Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta autoceļa Meduskalns – Jaunvāveres.
Alūksnes novada pašvaldības vietnē norādīts, ka minētie ierobežojumi neattiecas uz šādām transporta kategorijām:
operatīvajiem transportlīdzekļiem;
transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”;
sadzīves atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekļiem.
Satiksmes ierobežojumi darbojas līdz nākamā rīkojuma izdošanai.
Lai novērstu pašvaldības pagastu apvienības pārvaldes teritorijā autoceļu bojājumus, kas radušies vai var rasties klimatisko apstākļu dēļ, ar 3. decembri ierobežota transportlīdzekļu satiksme uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi un Ate-Augstiekalni-Niedras-4.ceļš
Minētie ierobežojumi neattiecas uz:
operatīvajiem transportlīdzekļiem;
transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”;
Alūksnes novada pašvaldībā sadzīves atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekļiem.
Ierobežojumi ir spēkā līdz nākamā rīkojuma izdošanai.