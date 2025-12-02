FOTO, VIDEO: klajā nākusi Jāņa Lūsēna dziesma ar Plūdoņa dzeju “Krīt pārslas, krīt” no koncertprogrammas “Brīdi pirms gaismiņas”
Brīdi pirms Ziemassvētkiem klajā nākusi Jāņa Lūsēna dziesma ar Viļa Plūdoņa vārdiem “Krīt pārslas, krīt”, kuru komponists radījis jaunizveidotajam duetam – operdziedātājai Brigitai Reisonei un Latvijas Nacionālā teātra aktierim Raimondam Celmam -, un kura skanēs viņu kopīgi radītajā Ziemassvētku koncertprogrammā “Brīdi pirms gaismiņas”.
Savā ziņā šī programma ir turpinājums pirms daudziem gadiem tapušajam koncertciklam “Mazu brīdi pirms”, kuru izpildīja dziedātāji Kristīne Zadovska un Ingus Pētersons. Programmai bija lieli panākumi, un toreiz tika nospēlēti vairāk nekā simts koncertu.
Taču, kā saka Jānis Lūsēns, laiks pagājis, un nu kārta jaunajiem. Ar Raimondu Celmu komponists ir strādājis rokoperas “Kaupēn, mans mīļais” atjaunojumā, un viņš uzsver, ka Raimonds ir ar vīrišķīgu balss tembru, turklāt šobrīd apgūst vokālās mākslas meistarību Latvijas Mūzikas akadēmijā. Komponista iecere bija izveidot duetu, kurā balss tembri un skanējums labi papildinātu viens otru, un viņš atzīst, ka jaunā, talantīgā operdziedātāja Brigita Reisone ar savu spožo, akadēmisko soprānu un sievišķīgo skatuves šarmu tam likās īsti piemērota.
“Jaunradītā dziesma ne tik daudz atspoguļo abu solistu vokālo meistarību, kā iekšēju inteliģenci, jūtīgumu un siltumu, kas tik ļoti gaidīts laikā, kad gatavojamies gada klusākajiem svētkiem; svētkiem, kuros atceramies gada skaistākos sapņus un notikumus. Tos, kas uz mūžu paliks mūsu atmiņās,” piebilst Jānis Lūsēns.
Koncertos “Brīdi pirms gaismiņas” piedalīsies: operdziedātāja Brigita Reisone (soprāns), aktieris Raimonds Celms (tenors), Jānis Lūsēns sen. (taustiņinstrumenti), Evija Mundeciema (flautas, zvaniņi), Jānis Lūsēns jun. (basģitāra, ģitāra) un Uģis Upenieks (perkusijas).
Ziemassvētku koncerti “Brīdi pirms gaismiņas” notiks:
8.dcembrī plkst.19 Kultūrtelpā “Ola Foundation”
18.decembrī plkst.19 Baltezera Ev. lut. baznīcā
19. un 23.decembrī plkst.19 Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā
20.decembrī plkst.18 Jaunpils pilī
21.decembrī plkst.17 Ikšķiles Sv. Meinarda Ev. lut. baznīcā
22.decembrī plkst.19 Lielvārdes Kultūras namā
25.decembrī plkst.18 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”
26.decembrī plkst.15 Koncertzālē “Cēsis”
28.decembrī plkst.19 Iecavas Kultūras namā
Biļetes uz koncertiem var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.