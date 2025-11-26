Zināms, cik stāvu augstumā sliesies Jelgavas Ziemassvētku egle un tas, kā jelgavnieki sāks gaidīt svētkus
Svētdien, 30. novembrī, pulksten 17:00 jelgavnieki tiek gaidīti Hercoga Jēkaba laukumā, lai kopīgi iedegtu Jelgavas lielo egli un iepirktos svētku tirdziņā. Tāpat pašvaldība pavēstījusi, kur citviet pilsētā īpaši krāšņi varēs sajust svētku gaismas un cik augstas būs svētku egles.
Pirmā advente ir laiks, kas iezīmē Ziemassvētku gaidīšanas sākumu. Šajā dienā, 30. novembrī, jelgavnieki jau tradicionāli aicināti pulcēties Hercoga Jēkaba laukumā, lai baudītu kopā būšanas prieku un iedegtu Jelgavas pilsētas svētku simbolu – lielo egli.
Egles iedegšanas pasākums pulksten 17:00 sāksies ar Jūrmalas teātra izrādi “Kā rūķi būra Ziemassvētkus” – stāstu par četriem rūķiem, kuri ar dažādu burvestību palīdzību mēģina iedegt Ziemassvētku eglīti. Ar sirsnīgu un pamācošu izrādi par labestību, prieku un mīlestību jelgavnieki tiks aicināti kopā iedegt pilsētas lielo egli.
Svētku neatņemama sastāvdaļa būs arī tradicionālais Ziemassvētku ieskaņas tirdziņš, kas apmeklētājus gaidīs no pulksten 14:00 līdz 19:00. Mājražotāji un amatnieki, kā ierasts, piedāvās iegādāties eglītes, sveces, adventes vainagus, Ziemassvētku rotājumus, dažādus adījumus, karstos dzērienus, piparkūkas un citus gardumus.
Pašvaldības iestādē “Pilsētsaimniecība” norāda, ka arī šoreiz pilsētas lielā egle iecerēta gana stalta – tās augstums sasniegs 18 metrus (apmēram tik augsts ir tipveida sešstāvu dzīvojamais nams) un konstrukciju veidos vairāk nekā 30 mazākas eglītes. Hercoga Jēkaba laukumā ir sākusies egles montāža ar centrālā balsta un mazo eglīšu uzstādīšanu, kam sekos rotājumu stiprināšana. Šoreiz eglītē iemirdzēsies dekori pērļu, zelta un brūnā krāsā, stilizēti akanti, silti baltas LED gaismiņu virtenes, un to vertikāli izgaismos četri prožektori.
Svētku noskaņu Hercoga Jēkaba laukumā uzburs arī pērn izveidotie lielformāta dekori – vairāk nekā 21 metru plats un četrus metrus augsts Jelgavas pils siluets silti baltos toņos, kā arī sešas dekoratīvās arkas. Gan arku, gan pils silueta noformējumā iekļauti stilizēti akanti, kas simbolizē Jelgavas pils baroka stilistiku. Savukārt Hercoga Jēkaba parka kokus rotās nokarenas silti mirgojošas lampiņu virtenes, kas radīs vienotu noskaņu, papildinot pils silueta un dekoratīvo arku gaismas spēli.
Egles iedegšanas pasākuma un svētku tirdziņa laikā iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem Hercoga Jēkaba laukuma apkārtnē. Būtiskākais – 30. novembrī no pulksten 16:30 līdz 18:00 satiksmei būs slēgts Lielās ielas posms no Akadēmijas ielas krustojuma līdz Pasta ielas krustojumam.
Tematiskie dekori uzburs svētku sajūtu arī citās pilsētas vietās – Driksas ielā un Uzvaras parkā pilsētniekus sagaidīs eglītes, kas tiks izgreznotas ar mirdzošām LED gaismas virtenēm, rombveida sudraba dekoriem un rotājumiem ar spoguļa efektu. Driksas ielas gājēju posmā spīguļos arī lampiņu virtenes un projekcijas uz ielas seguma. Stacijas parku rotās dažāda izmēra LED gaismas puzuri ar mirdzošām sniegpārsliņām. Dažāda izmēra puzuru dekori veidos īpašu gaismas aleju arī Raiņa parkā, mirdzot kokos virs ietves gar Pasta ielu, kā arī pie apgaismes balstiem vecpilsētā. Par svētku objektu kļūs arī ozols Pasta ielas satiksmes rotācijas aplī – tajā iemirdzēsies LED lampiņu virteņu bumbas.
Pasta salu rotās telpisks buru kuģītis un gaismas dekori buras formā, kas papildināti ar akanta dekoru. Savukārt Satiksmes ielā un Garozas un Prohorova ielas krustojumā uzstādīs gaismas konstrukcijas ar akanta dekoriem. Tāpat baroka stilistikā ieturētie akanti izgreznos pilsētas centrālās ielas – tie papildinās apgaismes balstus uz tilta pār Lielupi, kā arī Driksas ielā, Dobeles šosejā un Loka maģistrāles posmā no Rīgas ielas līdz Aviācijas ielai. Bet Lielās ielas posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai apgaismes balstos būs redzami zeltaini teju piecus metrus gari lampiņu virteņu dekori.
Jāpiebilst, ka daļa plānoto svētku dekoru jau ir izvietoti pilsētvidē, taču pilnvērtīgu Ziemassvētku rotu pilsēta iegūs līdz ar Pirmo adventi.