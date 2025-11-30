"Rīgas meži" aicina necirst eglītes Rīgā vai Pierīgā
Uzņēmums SIA "Rīgas meži" aicinājis necirst svētku eglītes Rīgas un Pierīgas mežos.
"Šajā svētku gaidīšanas laikā aicinām apstāties un sajust meža burvību. Mēs esam priviliģēti ar dabas tuvumu Rīgai, kas dāvā skaistas ainavas, smaržas un mieru," ilggadējo "Rīgas mežu" nostāju pret eglīšu ciršanu pamato valdes priekšsēdētāja Anita Skudra.
Uzņēmuma apsaimniekotās teritorijas, kas aptver vairāk nekā 62 000 hektāru un plešas 40 līdz 50 kilometru rādiusā ap galvaspilsētu, izceļas ar to, ka tās ir smilšainas augsnes, kas piemērotākas priedēm. Egles, kuras raksturīgākas bagātākām augsnēm, ir retākas - tikai aptuveni 10% koku "Rīgas mežu" apsaimniekotajos mežos. Lielākoties tās ir īpaši audzētas uzņēmuma kokaudzētavā "Norupe" un stādītas, atjaunojot vai no jauna veidojot mežaudzes, vēršanos pret eglīšu ciršanu argumentē uzņēmums.
Egļu saglabāšana esot īpaši liels izaicinājums šobrīd, kad astoņzobu mizgrauža savairošanās dēl iznīcinātas lielas egļu platības gan Pierīgā, gan citur Latvijā. Arvien aktuālāka kļūst egļu audžu atjaunošana un kopšana tā, lai tās būtu noturīgas gan pret kaitēkļiem, gan arī klimata izmaiņām.
"Rīgas meži" aicina svinēt Ziemassvētkus pie augošas eglītes - iestādot to savā sētā, pagalmā vai apkaimē. Eglītes varot iegādāties specializētos tirdzniecības punktos vai doties. Tikmēr "Latvijas valsts meži" savās platībās ļauj katrai mājsaimniecībai pārvest mājās vienu eglīti.
"Rīgas meži" 2024. gada deviņos mēnešos strādāja ar 15,766 miljonu eiro apgrozījumu un guva 1,373 miljonu eiro peļņu. Savukārt "Rīgas mežu" apgrozījums pagājušajā gadā bija 21,491 miljons eiro, bet kompānijas peļņa bija 2,01 miljons eiro.
Uzņēmums "Rīgas meži" ir 2008. gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Kompānijas pamatkapitāls ir 114 817 770 eiro. "Rīgas meži" apsaimnieko 62 000 hektāru meža, 399 hektārus Rīgas parku un apstādījumu, kā arī atbild par kultūras un atpūtas parku "Mežaparks".