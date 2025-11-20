Rudens lapas Ogres novadā varēs nodot bez maksas līdz novembra beigām
Ogres novadā ir pagarināta akcija, kurā rudens lapas SIA “CleanR” un SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu laukumos bez maksas varēs nodot līdz pat novembra beigām, proti, līdz 30. novembrim.
Akcijas, kuru rīko Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem, pagarinājums attiecas tikai uz lapām. Līdz šā gada 30. novembrim sagrābtās lapas bez maksas varēs nodot atkritumu apsaimniekotāja "Ķilupe” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos Ogrē un Lielvārdē, kā arī jaunatklātajā "CleanR” laukumā Ikšķilē.
Pārējos dārza BIO atkritumus pieņem saskaņā ar noteikto tarifu.
Abi uzņēmumi mudina lapas nededzināt, lai mazinātu ugunsrisku un dūmus, kas pasliktina dzīves kvalitāti gan tuvākajiem kaimiņiem, gan plašākā apkārtnē.
Atkritumu apsaimniekotāji norāda: savāktās lapas vai zāli aizvest un izbērt tuvākajā mežā ir tikpat kaitīgi. Šāda rīcība ir nelikumīga — tā var kaitēt meža ekosistēmai, ieviest nevēlamus augus un izplatīt invazīvas augu un dzīvnieku sugas. Par šādu pārkāpumu var piemērot administratīvu vai naudas sodu.
Svarīgi: lapas iedzīvotājiem pašiem ir jāizber no maisiem darbinieku norādītajos konteineros; maisos nedrīkst būt sadzīves atkritumu piemaisījumi. Lapas vai citus dārza BIO atkritumus nedrīkst iepriekš atvest un atstāt laukumos bez vienošanās ar laukumu darbiniekiem, kur tās paredzēts novietot!
Lūk, atkritumu šķirošanas laukumu adreses un darba laiki:
AKMEŅU IELĀ 43B, OGRE:
Pr, Otr, Tr, Cet, Pk: no 10.00 līdz 19.00.
Se, Sv, svētku dienās – no 10.00 līdz 16.00.
DRAVNIEKU IELA 9C, LIELVĀRDE:
Sv, Pr, svētku dienās: slēgts.
Otr, Tr – no 10.00 līdz 14.00.
Cet – no 14.00 līdz 19.00.
Pk, Se – no 10.00 līdz 15.00.
"Kaparāmuru karjers - Ezeri", IKŠĶILE:
1.11. - 31.03: Otr, Tr, Cet, Pk, Se no 09.00 līdz 17.00.
Sv, Pr, un svētku dienās – slēgts.