Latvijas Volejbola federācija nāk klajā ar risinājumu, kas novērstu spēlēšanu pret agresorvalsts izlasēm
Latvijas Volejbola federācija (LVF) lūgusi Starptautisko Volejbola federāciju (FIVB) un Eiropas Volejbola konfederāciju (CEV) pārskatīt Austrumeiropas volejbola zonālās asociācijas (EEVZA) struktūru, ziņo LVF.
Jau vēstīts, ka pagājušā gada decembrī FIVB pieņēma lēmumu, ka agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas jauniešu volejbola komandas varēs atgriezties sacensībās no 2026. gada janvāra. Pieaugušo izlases pagaidām startiem netiks pielaistas.
LVF ierosinājuma mērķis ir panākt, lai Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija un, iespējams, Ukraina tiktu izdalītas no vienotas zonālās asociācijas ar agresorvalstīm, tādējādi nodrošinot šo valstu jauniešiem paredzamu un drošu reģionālo sacensību vidi.
"Šāds risinājums ļautu saglabāt zonālo sacensību sistēmas principu un attīstības ceļu jaunatnei, vienlaikus novēršot situācijas, kur zonālo turnīru ietvaros mūsu sportistiem būtu jānonāk sportiskā saskarē ar agresorvalstu pārstāvjiem vai jāpielāgo sacensību rīkošanas prakse šādu dalībnieku potenciālās klātbūtnes dēļ," teikts LVF paziņojumā.
LVF, nosūtot savu pieprasījumu FIVB un CEV, ir aicinājusi arī kaimiņvalstis un partnerus pievienoties un atbalstīt zonālo asociāciju struktūras pārskatīšanas iniciatīvu. Kā norāda LVF, iniciatīvai jau ir pausts atbalsts gan no kaimiņvalstīm, gan Ukrainas, kas apliecina, ka tas ir aktuāls reģiona jautājums, kas prasa jaunu risinājumu no starptautiskās federācijas puses. Šādas koordinētas rīcības praktiskais mērķis ir panākt skaidru un ilgtspējīgu zonālo ietvaru, kur reģionālo sacensību formāts turpina funkcionēt, vienlaikus nepieļaujot piespiedu "kopējas zonas" realitāti ar valstīm, kuru rīcība ir radījusi tiešu un ilgstošu apdraudējumu Eiropas drošībai un drošai sacensību videi.
Vienlaikus LVF uzsver, ka darbs šajā jautājumā nav bijis epizodisks. Jau iepriekš LVF kopā ar partneriem Eiropā ir mērķtiecīgi strādājusi, lai tiktu saglabāti spēkā esošie ierobežojumi Krievijas un Baltkrievijas līdzdalībai un lai Eiropas volejbola kopienas nostāja būtu pēc iespējas vienota un savlaicīgi noformēta rakstiski. LVF ir sniegusi atbalstu Ukrainas Volejbola federācijas aicinājumam mobilizēt Eiropas federācijas, iesniedzot atbalsta vēstuli Ukrainas pusei, kā arī aicinot citas federācijas rīkoties savlaicīgi un paust pozīciju pirms jautājuma nonākšanas līdz formālai izskatīšanai. Kopumā šādu atbalsta aicinājumu parakstīja vairāk nekā desmit valstis, kā arī vairākas zonālās asociācijas.
Kā skaidro LVF, kamēr Krievija turpina karu pret Ukrainu, jebkura agresorvalsts atgriešanās starptautiskajā sportā ir priekšlaicīga un nepamatota. Tā ir pretrunā sporta vērtībām, rada papildu drošības un organizatoriskos riskus, kā arī kaitē sporta reputācijai. "LVF turpinās koordinētu darbu ar partneriem Baltijā, Polijā, Ukrainā un citviet Eiropā, lai aizstāvētu Latvijas jaunatnes sporta drošību un intereses," teikts federācijas paziņojumā.