Siguldā savāc parakstus iniciatīvai, lai atlaistais Jānis Vimba atgrieztos mēra amatā
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" savākti vairāk nekā 300 paraksti par Siguldas novada pašvaldībai paredzēto iniciatīvu atcelt lēmumu par mēra Jāņa Vimbas ("Siguldas novada partija") atbrīvošanu no amata. Lai iniciatīvu iesniegtu pašvaldībā, par to bija jāsavāc vismaz 300 paraksti. Piektdienas laikā tie arī savākti.
Tālāk iniciatīvu paredzēts iesniegt vietvarai, kurai tā būs jāizvērtē.
Kā iniciatīvas pārstāve norādīta Ginta Štālmane. Viņa uzskata, ka lēmums atbrīvot Vimbu no domes priekšsēdētāja amata ir radījis "milzīgu sašutumu Siguldas novada pašvaldības iedzīvotāju vidū, jo vairums to neatbalsta un ir sašutis par šādu domes deputātu rīcību".
Jauns.lv jau vēstīja, ka Siguldas novada domes deputāti ceturtdien nobalsoja par Vimbas atbrīvošanu no amata. Par Vimbas atbrīvošanu nobalsoja 12 šo pieprasījumu iesniegušie deputāti, kā arī domes priekšsēdētāja vietniece Ina Stupele (JV). Pret nobalsoja pieci deputāti, bet viens deputāts atturējās. Domes priekšsēdētāja pienākumus līdz jauna mēra ievēlēšanai pildīs Stupele.
Domes sēdē deputāti Vimbam pārmeta iedzīvotāju pausto neapmierinātību ar Vimbas darbu, iekavētiem ielu remontiem un iepirkumiem, nesadarbošanos ar kolēģiem.
Deputāts un Siguldas novada partijas valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Zemītis uzskata, ka vēlmē gāzt Vimbu no priekšsēdētāja amata saskata tikai gāzēju varas kāri. Viņš uzsvēra, ka piecos mēnešos kopš stāšanās amatā Vimba nevar atrisināt visus gadiem iepriekšējā sasaukuma nerisinātos jautājumus, kas tiek pārmesti Vimbam.
Vimba savā uzruna domes deputātiem uzsvēra, ka neviena no PR kampaņām līdz šim nav tikusi veidota tikai viņam. Tieši otrādi - viņš esot aicinājis savus vietniekus un arī domes deputātus piedalīties publiskos pasākumos visa novadā. Video materiāli ir tapuši, lai atspoguļotu notikumus novadā, informētu sabiedrību un vairotu novada popularitāti tūristu vidū.
Vimba esot ticies un atbildējis novada iedzīvotājiem, biedrībām, padomēm un visiem, kas ir izteikuši šādu vēlmi gan klātienē, gan atbildot uz e-pastiem un telefona zvaniem, nedalot, vai tas ir vai nav izdevīgi politiskajiem reitingiem. Viņš esot bijis iesaistīts visos lielākajos ar novada attīstību saistītajos jautājumos - gan darba grupās, gan individuāli ar pašvaldības darbiniekiem, apgalvoja priekšsēdētājs.
Viņš uzskata, ka ir ieturējis konstruktīvu, cieņpilnu, uz risinājumu vērstu komunikāciju gan ar Siguldas novada pašvaldības darbiniekiem, gan iedzīvotājiem, gan sadarbības partneriem. "Uzskatu, ka pieprasījums par manu atkāpšanos ir nepamatots," sacīja Vimba. Viņš pateicās pašvaldības darbiniekiem par padarīto un atvainojās par kļūdām, kas pieļautas.
Kā iepriekš aģentūrai LETA pauda domes deputāte un Siguldas Valsts ģimnāzijas direktore Līga Sausiņa (NA), iesniegumu par neuzticības izteikšanu un Vimbas atbrīvošanu no domes priekšsēdētāja amata parakstījuši septiņi Nacionālās apvienības, Latvijas Reģionu apvienības, Vidzemes partijas un Jaunās konservatīvās partijas apvienotā saraksta deputāti - Sausiņa, Ivo Alksnis, Mārtiņš Zīverts, Ance Kaimiņa, Ivo Bernats, Maija Pūce un Jānis Strautmanis, kā arī četri Latvijas Zemnieku savienības un Latvijas Zaļās partijas apvienotā saraksta deputāti - Linards Kumskis, kas ir domes priekšsēdētāja vietnieks, Solvita Strausa, Eva Viļķina un Zane Berdinska.
Kā galveno pamatojumu domes priekšsēdētāja atstādināšanai Sausiņa aģentūrai LETA minēja to, ka deputātiem arvien biežāk nākoties uzklausīt iedzīvotāju neapmierinātību par to, ka nenotiek plānotās lietas, piemēram, ielu remonti, procesi kopumā notiekot lēni un uz iedzīvotāju iesniegumiem tiekot atbildēts nevērīgi.
Mēra gāzēji uzskata, ka domes priekšsēdētāja prioritātes šobrīd esot publiskā tēla veidošana. "Diemžēl viņi neredz Vimbas interesi iedziļināties pašvaldības lietās un līdz ar to parādās nekompetence," pauda Sausiņa.
Savukārt Vimba aģentūrai LETA iepriekš apliecināja, ka iesniegums par neuzticības neizteikšanu no koalīcijas partneriem viņam ir pārsteigums. Vienlaikus viņš noraidīja deputātu paustos pārmetumus.
Šī gada pašvaldību vēlēšanās Siguldas novada domē iedzīvotāji ievēlēja 19 deputātus, kuri pārstāv politiskos spēkus no četriem sarakstiem. Nacionālās apvienības, Latvijas Reģionu apvienības, Vidzemes partijas un Jaunās konservatīvās partijas apvienotais saraksts ieguva vislielāko mandātu skaitu, proti, septiņus, pa pieciem mandātiem katrai ir Siguldas novada partijai, Latvijas Zemnieku savienības un Latvijas Zaļās partijas apvienotajam sarakstam, "Jaunajai vienotībai" - divi mandāti.
Jūlijā par Vimbu nobalsoja 11 deputāti, astoņi bija pret, bet viens atturējās. Par Vimbu nobalsoja no Siguldas novada partijas ievēlētie deputāti - Vimba, Eisaks, Jānis Zilvers, Jānis Eisaks un Mārtiņš Zemītis. Tāpat par viņu nobalsoja no partijas "Jaunā Vienotība" ievēlētā Ina Stupele un Mārtiņš Rupmejs. No LZS un LZP kopīgā saraksta ievēlētajiem deputātiem par Vimbu nobalsoja Linards Kumskis, Solvita Strausa, Eva Viļķina un Jānis Zilvers, savukārt no šī paša saraksta ievēlētā Zane Berdinska balsoja pret.