No amata grasās gāzt Siguldas novada mēru Jāni Vimbu
Vienpadsmit Siguldas novada domes deputāti prasa mēra Jāņa Vimbas ("Siguldas novada partija") atbrīvošanu no amata, apliecināja domes deputāte un Siguldas Valsts ģimnāzijas direktore Līga Sausiņa (NA).
Domē ir 19 deputāti, kas nozīmē, ka mēra atbrīvošanai no amata balsu pietiek.
Iesniegumu par neuzticības izteikšanu un Vimbas atbrīvošanu no domes priekšsēdētāja amata parakstījuši septiņi Nacionālās apvienības, Latvijas Reģionu apvienības, Vidzemes partijas un Jaunās konservatīvās partijas apvienotā saraksta deputāti - Sausiņa, Ivo Alksnis, Mārtiņš Zīverts, Ance Kaimiņa, Ivo Bernats, Maija Pūce un Jānis Strautmanis, kā arī četri Latvijas Zemnieku savienības un Latvijas Zaļās partijas apvienotā saraksta deputāti - Linards Kumskis, kas ir domes priekšsēdētāja vietnieks, Solvita Strausa, Eva Viļķina un Zane Berdinska.
Sausiņa pauda, ka iesniegums par neuzticības izteikšanu Vimbam un viņa atbrīvošanu no domes priekšsēdētāja amata esot koleģiāls lēmums.
Kā galveno pamatojumu domes priekšsēdētāja atstādināšanai Sausiņa minēja to, ka deputātiem arvien biežāk nākoties uzklausīt iedzīvotāju neapmierinātību par to, ka nenotiek plānotās lietas, piemēram, ielu remonti, procesi kopumā notiekot lēni un uz iedzīvotāju iesniegumiem tiekot atbildēts nevērīgi.
Mēra gāzēji uzskata, ka domes priekšsēdētāja prioritātes šobrīd esot publiskā tēla veidošana. "Diemžēl viņi neredz Vimbas interesi iedziļināties pašvaldības lietās un līdz ar to parādās nekompetence," pauda Sausiņa.
Lai arī viņai pašvaldību vēlēšanās no apvienotā saraksta esot lielākais balsu skaits, Sausiņa uz domes priekšsēdētāja amatu nepretendēšot. Sarakstā esot "spēcīgi kandidāti ar jaunu enerģiju un skatījumu", kurus viņa atbalstīšot. Viņa gan neatklāja, kuru no deputātiem varētu virzīt mēra amatam gadījumā, ja Vimbu atstādinās no amata.
Rīt, 13. novembrī, plkst. 15 ir sasaukta Siguldas novada domes ārkārtas sēde, kurā lems par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata.
Kā vēstīts, šī gada pašvaldību vēlēšanās Siguldas novada domē iedzīvotāji ievēlēja 19 deputātus, kuri pārstāv politiskos spēkus no četriem sarakstiem. Nacionālās apvienības, Latvijas Reģionu apvienības, Vidzemes partijas un Jaunās konservatīvās partijas apvienotais saraksts ieguva vislielāko mandātu skaitu, proti, septiņus, pa pieciem mandātiem katrai ir Siguldas novada partijai, Latvijas Zemnieku savienības un Latvijas Zaļās partijas apvienotajam sarakstam, "Jaunajai vienotībai" - divi mandāti.