Ilustratīvs attēls.
Novadu ziņas
Šodien 13:12
Tukuma novada sociālais dienests aicina ziņot par iedzīvotājiem, kuriem nepieciešama palīdzība aukstajā laikā
Ar katru dienu gaisa temperatūra pazeminās, un aukstie laikapstākļi var radīt nopietnus riskus mūsu līdzcilvēkiem.
Tukuma novada sociālais dienests aicina ikvienu iedzīvotāju informēt par personām, kurām šobrīd nepieciešama palīdzība. Vientuļi seniori, personas ar veselības problēmām, cilvēki bez pastāvīgas dzīvesvietas - ikviens var nonākt situācijā, kurā nepieciešams papildu atbalsts.
Šobrīd ir īpaši būtiski savlaicīgi identificēt situācijas, kurās nepieciešams papildu atbalsts. Ja Jums ir informācija par personām, kurām aukstajā laikā var būt apdraudēta veselība vai drošība, lūdzam par to informēt Tukuma novada sociālo dienestu.
Tālrunis: +371 80205333; +371 29170040
e-pasts: tnsd@tukums.lv
Jūsu ziņojums var palīdzēt laikus nodrošināt nepieciešamo palīdzību un novērst nopietnas sekas.
Paldies par jūsu atsaucību un rūpēm par līdzcilvēkiem!