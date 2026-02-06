LFF paziņo par pavērsienu nacionālā futbola stadiona jautājumā
Latvijas Futbola federācija (LFF) parakstījusi nodomu protokolu ar uzņēmumu SIA "Adventika Group" par "Skonto" stadiona iegādi nacionālā futbola stadiona projekta īstenošanai.
Projekts paredz "Skonto" stadiona rekonstrukciju, izmantojot jau esošo infrastruktūru. Nacionālā stadiona izveide plānota sadarbībā ar valsti un Rīgas domi, kā arī starptautiskajām futbola organizācijām Eiropas Futbola asociāciju savienību (UEFA) un Starptautisko Futbola federāciju asociāciju (FIFA).
Šāda pieeja ļautu izmantot jau esošo infrastruktūru un pilsētvides risinājumus, vienlaikus pielāgojot stadionu mūsdienu starptautiskajām prasībām, norāda federācijā. Tā atzīmē arī "Skonto" stadiona teritorijas vēsturisko nozīmi Latvijas futbolā, jo futbols šajā vietā tiek spēlēts jau kopš pagājušā gadsimta 30. gadiem.
Līdz brīdim, kamēr tiks noslēgts līgums par "Skonto" stadiona iegādi, LFF saglabās arī Lucavsalā piešķirtās zemes lietošanas tiesības kā iespējamu alternatīvu stadiona atrašanās vietu. Potenciālās darījuma summas paziņojumā nav nosauktas.
Nodomu protokola parakstīšana ļauj LFF turpināt sarunas ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī UEFA un FIFA, lai piesaistītu projektam institucionālu un finansiālu atbalstu. Paralēli darbu turpina arī valsts izveidotā darba grupa, kas izvērtē dažādus projekta īstenošanas scenārijus.
Jau vēstīts, ka valdība pērn rudenī pieņēma zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvo ziņojumu par jauna nacionālā futbola stadiona būvniecības iespējām Rīgā, uzsākot sagatavošanās posmu iespējamam publiskās un privātās partnerības projektam. Valdība gan nav uzņēmusies finansiālas saistības.
Ziņojumā izvērtētas vairākas alternatīvas - no esošā Daugavas stadiona pārbūves līdz jauna stadiona būvniecībai uz valsts, pašvaldības vai privātas zemes. Padziļinātai analīzei izvirzīti trīs scenāriji, un kā perspektīvākais novērtēts publiskās un privātās partnerības modelis uz valsts vai pašvaldības zemes.
Darba grupa secinājusi, ka neviens no variantiem nav pilnībā komerciāli pašpietiekams, tādēļ publiskajam sektoram būtu jāuzņemas daļa finansējuma riska. Vienlaikus norādīts, ka futbola infrastruktūras attīstība varētu dot būtisku ekonomisko pienesumu.
Latvijas Nacionālais sporta centrs ir izsludinājis iepirkumu par nacionālā stadiona projekta finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādi, lai nodrošinātu objektīvu turpmāko lēmumu pieņemšanu.