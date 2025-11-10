Rēzeknē nosalušā 2 gadus vecā Andreja mātei piemērots cietumsods
Latgales rajona tiesa piespriedusi divu gadu un deviņu mēnešu cietumsodu mazā Andreja mātei. Zēns februārī tika atrasts nosalis aptuveni kilometru no savas dzīvesvietas un viņa organismā tika atrasts alkohols.
Sieviete atzīta par vainīgu prettiesiskā nonāvēšanā aiz neuzmanības un cietsirdībā pret nepilngadīgo. Par to viņai piespriests divu gadu, deviņu mēnešu un 28 dienu cietumsods. Cietumsoda izciešanā ieskaitītas divas dienas, kad sieviete ir bijusi aizturēta. Tāpat par labu cietušajam - bērna tēvam - no sievietes nolemts piedzīt 2900 eiro kompensāciju.
Pirmdien pasludināts saīsinātais spriedums. Lietā iesaistītās puses var desmit dienu laikā pieprasīt pilna sprieduma sagatavošanu un lemt par pārsūdzēšanu.
Jau ziņots, ka šī gada 1. februārī aptuveni kilometru no savas mājas bezsamaņā tika atrasts 2023. gadā dzimušais Andrejs Kuzņecovs. Mediķiem neizdevās viņu glābt. Puisēns pazuda ap pusdiviem dienā un viņa pazušanu konstatēja vectēvs, kurš pēc darba ieradās mājās un apjauta, ka bērns ir pazudis. Tajā paša laikā mājā atradās zēna māte un vecmamma manāmā alkohola reibumā.
Apsūdzībā norādīts, ka puisēns, pamodās no diendusas, un mātes nolaidīgās rīcības rezultātā viens pats izgāja ārā sniegputenī bez apaviem un virsdrēbēm. Viņš ilgstoši atradās ārpus telpām bezpalīdzības stāvoklī, ciešot no spēcīga stresa un aukstuma. Vēlu vakarā bērns tika atrasts apsnidzis un bez dzīvības pazīmēm. Veicot izmeklēšanas darbības kriminālprocesā, tika konstatēta alkohola klātbūtne bērna organismā, norāda prokuratūrā.
Bērna māte tiek apsūdzēta par divu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Sieviete tiek apsūdzēta pēc Krimināllikuma 123. panta pirmās daļas, kas nosaka, ka par prettiesisku nonāvēšanu aiz neuzmanības soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai sabiedrisko darbu.
Tāpat viņa apsūdzēta pēc Krimināllikuma 174. panta otrās daļas, kas nosaka, ka par cietsirdīgu vai vardarbīgu apiešanos ar nepilngadīgo, ja ar to mazgadīgajam nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas un ja tās nodarījušas personas, no kurām cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs, un ja šīm darbībām nav bijušas šā likuma 125. vai 126. pantā paredzētās sekas, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību.