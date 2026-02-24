Palielinās mājokļa pabalstus iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem un ģimenēm ar bērniem
Sociālo un darba lietu komisija otrdien, 24. februārī, galīgajam lasījumam Saeimā atbalstīja par steidzamām atzītās likuma izmaiņas, lai šajā aukstajā ziemā palielinātu mājokļa pabalstus iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, kā arī ģimenēm ar bērniem.
Izmaiņas paredz no šī gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim palielināt koeficientus, pēc kuriem aprēķina mājokļa pabalstu.
Piemēram, ja pensionāra ienākumi ir 500 eiro, bet viņa izdevumi par mājokli – 300 eiro mēnesī, esošā pabalsta apmērs būtu 192 eiro, bet pēc izmaiņu pieņemšanas viņš varēs pretendēt uz mājokļa pabalstu 267 eiro mēnesī, iepriekš pauda likumprojekta autori. Turklāt šīs izmaiņas nodrošinās, ka arī daļa to mājsaimniecību, kuras līdz šim pie esošajiem koeficientiem mājokļa pabalstam nekvalificējās, varēs pretendēt uz atbalsta saņemšanu.
Mājsaimniecībām, kuras jau saņem mājokļa pabalstu, to pārrēķinās automātiski, savukārt pārējām jārīkojas pašām – tām jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā, kas vērtēs mājsaimniecības materiālo situāciju un mājokļa pabalsta piešķiršanu.
Tāpat, ņemot vērā, ka varētu palielināties darbinieku noslodze, grozījumi paredz iespēju pašvaldībām no 1. marta līdz 30. jūnijam noteikt piemaksu darbiniekiem, kuri risina ar mājokļa pabalsta piešķiršanu un pārrēķinu saistītus jautājumus, līdz 30 procentiem no noteiktās mēnešalgas.
Komisija atbalstīja deputātu priekšlikumu, kas paplašina iespējas saņemt mājokļa pabalstu – tam varēs pieteikties arī mājsaimniecības ar bērniem līdz 18 gadu vecumam, kā arī ar jauniešiem līdz 24 gadiem, ja viņi turpina apgūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.
Vienlaikus paredzēts palielināt valsts mērķdotācijas pašvaldībām, lai palīdzētu segt ar pabalstu izmaksu saistītos izdevumus, tostarp nodrošinātu atbalstu pašvaldību darbiniekiem par papildu darbu.
Iecerēts, ka izmaiņas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Lai izmaiņas stātos spēkā, tās vēl galīgajā lasījumā jāpieņem Saeimai. Likumprojekts iekļauts ceturtdienas, 26. februāra, Saeimas sēdes darba kārtībā.