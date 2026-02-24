Madrides "Atletico" sagrauj beļģus un turpina cīņu par titulu
Spānijas futbola klubs Madrides "Atletico" otrdien, trīs vārtus gūstot Aleksanderam Sērlotam, izcīnīja uzvaru UEFA Čempionu līgas izslēgšanas spēļu pirmās kārtas atbildes mačā un nodrošināja vietu astotdaļfinālā.
Atbildes spēlē "Atletico" savā laukumā ar 4:1 (1:1) pārspēja "Club Brugge" no Beļģijas, divu cīņu summā uzvarot ar 7:4.
Pirmajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām 23 sekundēm mājiniekus vadībā izvirzīja Sērlots, taču 13 minūtes vēlāk viesi panāca neizšķirtu, precīzam esot Hoelam Ordonjesam.
Otrās puslaika ievadā madridiešiem vajadzēja mazāk nekā trīs minūtes, lai atgūtu vienu vārtu pārsvaru, vārtus gūstot Džonijam Kardoso. Mača turpinājumā vēl divas reizes viesu vārtos bumbu nogādāja Sērlots, kas ļāva Madrides vienībai tikt pie pārliecinošas uzvaras.
Pagājušajā nedēļā Brigē komandas cīnījās neizšķirti 3:3.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļuva astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls maijā notiks Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".