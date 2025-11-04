Regulārie autobusu pārvadājumi uz Krieviju un Baltkrieviju varētu tikt pilnībā pārtraukti
Autotransporta direkcija (ATD) patlaban nepagarina esošās un neizsniedz jaunas maršruta atļaujas, ieskaitot tranzītu, regulārajiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem no Latvijas uz Krieviju un Baltkrieviju, norādīja direkcijā.
ATD ir veikusi juridisko izvērtējumu saistībā ar tiesisko pamatojumu iespējamai licenču nepagarināšanai regulārajiem pārvadājumiem uz Krieviju un Baltkrieviju.
ATD ieskatā, ņemot vērā esošo ģeopolitisko situāciju un nacionālās drošības apdraudējumus, ir apsverama Ministru kabineta (MK) rīkojuma projekta sagatavošana par pasažieru starptautisko regulāro pārvadājumu uz Baltkrieviju un Krieviju pārtraukšanu un virzīšanu izskatīšanai MK.
Par izvērtējuma rezultātiem ATD ir informējusi Satiksmes ministriju (SM).
Iepriekš SM uzdeva ATD veikt tiesisko pamatojumu iecerei nepagarināt licences regulārajiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem no Latvijas uz Krieviju un Baltkrieviju.
ATD iepriekš informēja, ka no Latvijas pasažieru pārvadājumus ar autobusu veic trijos maršrutos uz Krieviju un trijos maršrutos uz Baltkrieviju.
Pārvadājumus uz Sanktpēterburgu veic SIA "VISSA", kuras maršruta atļaujas derīguma termiņš beigsies 2027. gada 21. aprīlī.
SIA "Norma-A", kas pasažieru pārvadājumus nodrošina ar zīmolu "Ecolines", maršrutā uz Sanktpēterburgu atļauja beigsies 2026. gada 23. maijā, bet uz Maskavu - 2027. gada 9. janvārī. Taču "Ecolines" atļauja maršrutā uz Sanktpēterburgu ar pārsēšanos uz Karalaučiem beidzās sestdien, 1. novembrī.
Regulāros pārvadājumus ar autobusiem uz Baltkrieviju veic SIA "Latlines" un SIA "Dautrans". Maršrutā uz Vitebsku "Dautrans" atļauja beigsies 2026. gada 31. janvārī, "Latlines" atļauja maršrutā uz Minsku beigsies 2026. gada 26. februārī, bet uz Gomeļu - 2026. gada 27. jūnijā.
Daži no šiem maršrutiem netiek apkalpoti katru dienu.
Vienlaikus pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem tranzītā uz Krieviju bez pieturvietām Latvijā ir spēkā divas maršruta atļaujas no Rezinas un Kišiņevas Moldovā uz Maskavu, ko apkalpo Moldovas uzņēmums "Galiz-SV S.R.L" sadarbībā ar partneriem. Abas maršruta atļaujas ir spēkā līdz otrdienai, 4. novembrim.
Direkcijā skaidro, lai pārtrauktu regulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusu uz Krieviju un Baltkrieviju, ir nepieciešams attiecīgs regulējums. Vienlaikus tā esot ierasta prakse, ka dažādu valstu pārvadātāji maršrutu apkalpošanai sadarbojas, tāpēc, ja Baltijas valstis nevienojas par pasažieru pārvadājumu uz Krieviju un Baltkrieviju pārtraukšanu, pasažieri izmantos savienotos maršrutus caur Lietuvu un Igauniju, kā arī aktivizēsies neregulētais segments, izmantojot mikroautobusus līdz deviņām sēdvietām, ieskaitot šoferi.
Piemēram, informācija "Lux Express" mājaslapā liecina, ka pasažieri var nokļūt no Rīgas uz Sanktpēterburgu ar pārsēšanos. SIA "Lux Express Latvia" valdes loceklis Aldis Ķibēns aģentūrai LETA iepriekš norādīja, ka Latvijas uzņēmums veic reisus autobusu maršrutā no Rīgas uz Igaunijas Narvas robežkontroles punktu, tādēļ pasažieri var izlemt, vai turpināt ceļu tālāk ar citu autobusu kompāniju.
"Norma-A" valdes priekšsēdētājs Andris Podgornijs aģentūrai LETA iepriekš norādīja, ka ir pāragri spriest par kādu ietekmi uz pārvadājumiem, jo maršrutu atļauju termiņi beidzas nākamgad un aiznākamgad. Vienlaikus viņš norādīja, ka uzņēmumam ir licences arī citās valstīs, tādēļ lielāka ietekme būtu, ja visu veidu pārvadājumi uz Krieviju un Baltkrieviju tiktu aizliegti visās Baltijas valstīs.
Satiksmes ministrs Atis Švinka (P) šogad 18. septembrī LTV raidījumā "Rīta panorāma" sacīja, ka apņēmies nepagarināt licences regulārajiem pasažieru pārvadājumiem uz Krieviju, proti, kad beigsies uzņēmumiem izsniegto pārvadājumu atļauju derīguma termiņš, tās netikšot atjaunotas un pagarinātas.
No šī gada 1. novembra pasažieru pārvadātāji vairs nedrīkst veikt starptautiskos neregulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, šķērsojot Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežu.
Ar valdības rīkojumu noteikts pienākums Valsts robežsardzei līdz 2026. gada 31. oktobrim neļaut pasažieru pārvadātājiem veikt starptautiskos neregulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, šķērsojot Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežu Pāternieku, Grebņevas un Terehovas robežšķērsošanas vietās.
Neregulārie pārvadājumi ir vienreizēji autobusa braucieni, kas dodas norīkojumā, izpilda iepriekš izplānotu maršrutu, piemēram, ekskursiju, braucienu uz sporta spēlēm, teātri, Dziesmu svētkiem un citiem pasākumiem. Tāpat neregulārajos pārvadājumos autobusa šoferis pirms brauciena sākšanas zina pasažieru skaitu un attiecīgās grupas brauciena mērķi, skaidrots ATD mājaslapā.