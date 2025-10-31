Iekšējās drošības dienesta priekšnieks sniedz komentārus par Pļavnieku traģēdiju, kurā gāja bojā divi 12 gadus veci zēni
Divi 12 gadus vecie zēni, kuri februārī tika atrasti Pļavniekos ar šautām brūcēm, traģēdijas brīdī dzīvoklī atradās vieni, "Latvijas Televīzijai" atklāj Iekšējās drošības dienesta (IDB) priekšnieks Igors Jaunrodziņš.
Jaunrodziņš atklāja, ka tas bijis pieaugušā legāls personīgais ierocis, kas glabāts nevērīgi. "Svarīgi, ka izmeklēšanas laikā ir izslēgts tas, ka dzīvoklī būtu atradusies vēl kāda cita persona. Bērni tur bija tikai divi," viņš skaidroja.
"Līdz ar to viena bērna rīcības rezultātā ir gājis bojā otrs bērns, un tad viņš izdarīja to, ko izdarīja," norādīja Jaunrodziņš.
IDB priekšnieks uzsvēra, ka šobrīd ir laiks pārvērtēt savas ieroču glabāšanas iemaņas un novērst trūkumus, ja tādi ir.
Ttraģiskie notikumi risinājās 2025. gada 7. februārī Rīgā, kad kādā Pļavnieku daudzdzīvokļu nama dzīvoklī, tika atrasti divi 2012. gadā dzimušu zēnu līķi ar šautām brūcēm. Viens no puikām ar tēva Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) darbinieka ieroci nejauši nošāva otru un pēc tam iešāva sev galvā.
Prokuratūrā norādīja, ka personai apsūdzība celta pēc diviem Krimināllikuma pantiem, proti, par šaujamieroča, šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, šaujamieroča munīcijas glabāšanu, pārkāpjot normatīvos aktus, ja tas izraisījis smagas sekas, un par šaujamieroča munīcijas glabāšanu bez attiecīgas atļaujas.
Kā norādīja prokuratūrā, personai bija nepieciešamā atļauja gan ieroča, gan munīcijas glabāšanai, taču tika atrastas arī divas citiem ieročiem paredzētas patronas, kuru glabāšanai nebija atļaujas. Apsūdzētais, zinot, ka viņam izsniegtā šaujamieroča glabāšanas atļauja nosaka un uzliek pienākumus ievērot valsts noteiktās drošības prasības šaujamieroča, šaujamieroča būtisko sastāvdaļu un šaujamieroču munīcijas glabāšanā, pārkāpa Ieroču aprites likuma normu un Ministru kabineta noteikumu par ieroču un munīcijas apriti normu, uzskata prokuratūra.
Apsūdzētais atstāja dzīvoklī izmeklēšanas laikā precīzi nenoskaidrotā vietā atslēgas no seifa, līdz ar to nenodrošinot, ka citas personas nevar piekļūt seifam. Tādā veidā seifa atslēgas kļuva pieejamas mazgadīgām personām - apsūdzētā dēlam un viņa klasesbiedram -, kuras piekļuva tajā glabātajai munīcijai un šaujamierocim, kas tika paņemts un aiztikts, norāda prokuratūra.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka mazgadīgais, nevērīgi un neuzmanīgi rīkojoties ar šaujamieroci, izdarīja šāvienu klasesbiedra virzienā, pēc kā virzīja šaujamieroci ar stobru pret savu pieri un izdarīja šāvienu, kā rezultātā iestājās abu bērnu nāve, pastāstīja prokuratūrā.
Lietu pirms nodošanas prokuratūrā izmeklēja IDB. IDB iepriekš paziņojumā medijiem vēstīja, ka IDB lietā sadarbībā ar uzraugošo prokuroru veicis "apjomīgu izmeklēšanu, pierādījumu iegūšanu un pārbaudi notikušā faktisko apstākļu noskaidrošanai". Bijušas noteiktas vairākas "sarežģītas un izpildes ziņā laikietilpīgas ekspertīzes". Izmeklētājiem sākotnēji nav bijuši skaidri notikuma faktiskie apstākļi, bet izmeklēšanas laikā rekonstruētas bērnu dienas gaitas un nāves iestāšanās apstākļi.
Pabeidzot šo izmeklēšanu, pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu daļā par nonāvēšanu, jo "konstatēti kriminālprocesu nepieļaujoši apstākļi". Kriminālprocesa likumā uzskatīti vairāki šādi apstākļi, piemēram, ja persona, kura saucama pie kriminālatbildības, ir mirusi.