PTAC piemēro SIA “Ride” naudas sodu 10 000 eiro apmērā
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) konstatēja, ka 2. oktobrī izvirzītā prasība apturēt nedroša pakalpojuma sniegšanu līdz turpmāka lēmuma pieņemšanai netika ievērota, tādēļ SIA “Ride” piemērots naudas sods 10 000 eiro apmērā.
PTAC 2025. gada 23. oktobrī izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu saistībā ar SIA “Ride” sniegto mikromobilitātes pakalpojumu – pašgājēju velosipēdu nomu.
Šajā laika posmā SIA “Ride” ir veikusi korektīvus pasākumus, ieviešot personas identitātes un vecuma verifikācijas procesu, kas 24.10.2025. saskaņots ar PTAC. Verifikācija tiek nodrošināta sadarbībā ar digitālu verifikācijas rīku un ietver dokumentu nolasīšanu, salīdzināšanu ar personas pašportretu, kā arī vecuma noteikšanu, pamatojoties uz dokumentā norādīto dzimšanas datumu.
PTAC direktore Liepiņa: “Svarīgākais, ka ir novērsts būtiskākais drošuma risks - pakalpojums vairs nav viegli pieejams bērniem. Aicinu arī citus mikromobilitātes rīku nomas pakalpojumu sniedzējus ieviest uzticamas personu vecuma verifikācijas metodes pēc iespējas ātri, kam PTAC sekos līdzi.”
Šobrīd Eiropas Komisija strādā pie vecuma verifikācijas lietotnes izstrādes. Nupat ir sācies otrais posms, kad pārējām dalībvalstīm ir iespēja tikties ar lietotnes izstrādātāju un uzsākt tās pielāgošanu savas valsts prasībām un vajadzībām.
Pašlaik Latvijā lielākoties netiek nodrošinātas pienācīgas vecuma pārbaudes pirms piekļūšanas digitālajam saturam un pakalpojumiem. Pašdeklarācija – kad lietotājam tiek piedāvāts izvēlēties vai citādi atzīmēt to, vai viņam ir vai nav 18 gadi – PTAC ieskatā nav uzskatāma par pietiekamu instrumentu vecuma verifikācijai.
PTAC ieskatā ES mēroga vecuma verifikācijas lietotne atrisinātu būtisku daļu problēmu, kas ir saistītas ar nepilngadīgo piekļuvi neatbilstošam saturam un pakalpojumiem. Latvijas atbildīgajām institūcijām intensīvi jāmeklē iespējas iegūt šo lietotni, lai nodrošinātu bērnu un jauniešu aizsardzību digitālajā vidē.
PTAC atgādina, ka pakalpojuma sniedzējam ir pienākums regulāri izvērtēt savu sniegto pakalpojumu drošumu, īpaši attiecībā uz mazaizsargātām patērētāju grupām, un nodrošināt atbilstību normatīvajam regulējumam, tostarp paredzētajiem Ceļu satiksmes likuma grozījumiem.