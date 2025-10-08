“Ride Mobility” draud līdz 14 000 eiro sods par PTAC lēmuma ignorēšanu
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 22.oktobrī lems par koplietošanas "e-velosipēdu" operatoram "Ride Mobility" (SIA "Ride") piemērojamo sodu par PTAC lēmuma nepildīšanu, noskaidroja PTAC.
"Ride" neizpildīja PTAC doto norādījumu apturēt pirmsšķietami nedroša pakalpojuma sniegšanu ar pašgājējvelosipēdiem uz pārbaudes laiku, tādēļ PTAC 3.oktobrī ierosināja administratīvā pārkāpuma lietu un piemēros komersantam administratīvo sodu par pakalpojuma neapturēšanas norādījuma nepildīšanu.
PTAC skaidroja, ka soda apmērs ir līdz 14 000 eiro, bet konkrētu summu vēl nevarēja pateikt - tā tiks nolemta pēc paskaidrojumu saņemšanas. Paskaidrojumu sniegšanai ir noteikts termiņš līdz 20.oktobrim.
Lietas izskatīšana ir nolikta uz 22.oktobri, kad arī tiks lemts par soda piemērošanu, skaidroja PTAC.
Par PTAC prasību nepildīšanu apturēt pakalpojumu lietas izskatīšanas termiņi ir noteikti Administratīvās atbildības likumā. Lieta ir jāizskata un lēmums jāpieņem pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par administratīvā pārkāpuma procesa sākšanu.
Ņemot vērā, ka šis pats likums nosaka, ka pie atbildības saucamās personas tiesības ir piedalīties lietas izskatīšanā un sniegt paskaidrojumus, un līdz ar to personai ir jādod saprātīgs termiņš savu tiesību realizācijai, PTAC noteicis maksimāli iespējami īsāko termiņu lietas izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai, lai pēc tam nebūtu problēmu ar to, ka lēmums var būt apšaubīts šo tiesību neievērošanas dēļ.
PTAC ierosinājis arī pārbaudes lietu un steidzamības kārtībā padziļināti vērtē "Ride" sniegtā pakalpojuma drošumu un tā atbilstību Preču un pakalpojumu drošuma likumam. Vērtēšanā tiks iesaistītas arī Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), Valsts policija, Rīgas pašvaldība un Bērnu klīniskās universitātes slimnīca.
Pamatojoties uz risku drošuma novērtējumu, tiks izdots "Ride" saistošs administratīvā procesa lēmums, kas būs saistošs komersantam, un, pat ja tas tiks pārsūdzēts, būs jānodrošina tā nekavējoša izpilde, uzsvēra PTAC, piebilstot, ka likums nosaka arī piespiedu izpildes mehānismus, ja komersants lēmumu nepilda.
Jau ziņots, ka ceturtdien, 2.oktobrī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) nolēma apturēt koplietošanas "e-velosipēdu" operatora "Ride Mobility" sniegtos pakalpojumus. Šāds lēmums sekoja pēc Rīgas mēra Viestura Kleinberga (P) aicinājuma vērtēt uzņēmuma darbību, kas savukārt sekoja pēc divu 2012.gadā dzimušu meiteņu nāves, ar "Ride Mobility" aparātu pakļūstot zem vilciena Imantā.
Piektdien PTAC informēja, ka centrs "Ride Mobility" piemēros administratīvā pārkāpuma sodu par darbības neapturēšanu atbilstoši PTAC aicinājumam.
PTAC aicināja visus patērētājus, īpaši jauniešus un viņu vecākus, atbildīgi lietot koplietošanas transporta līdzekļus, ievērojot pakalpojuma sniedzēju noteikumus un likumus. Tāpat PTAC atgādināja, ka elektrisko skūteru un citu mikromobilitātes rīku izmantošana bez atbilstošas sagatavotības un vecuma pārbaudes var radīt nopietnus riskus gan pašam lietotājam, gan apkārtējiem.