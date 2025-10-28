Ievieš jaunus satiksmes ierobežojumus Ludzas novada pagastos
Paaugstināta vides mitruma dēļ, kas samazina ceļu nestspēju, Ludzas novadā ieviesti satiksmes ierobežojumi un slēgti daži ceļi smagajai tehnikai, lai novērstu autoceļu bojājumus šķīdoņa laikā. Ierobežojumi attieksies uz transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 5 līdz 7 tonnām vairākos pagastos, un nepieciešamības gadījumā būs jāsaņem atļaujas ceļu lietošanai.
Ņemot vērā to, ka paaugstināta vides mitruma ietekmē ievērojami samazinās ceļu nestspēja, lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus šķīdoņa laikā, noteikti satiksmes ierobežojumi – daži ceļi slēgti smagajai tehnikai.
Vairākos novada pagastos nodrošināta pagaidu 312. ceļa zīmes “Masas ierobežojums” uzstādīšana uz ceļiem, tas ir - aizliegta transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 5, atsevišķos ceļa posmos 7 tonnām kustība pa sekojošiem pagasta autoceļiem.
Blontu pagastā, no 14.10.2025.:
* B-2 Degļeva – Kreici.
Briģu pagastā, no 27.10.2025.:
* B1 Opoļi-Kļiši-1gab;
* B2 Puncuļi-Jučeva-2gab;
* B3 Skriņi-Rimši-Pizāni-1gab;
* B4 Popsuiki-Nerza dz.stacija -2gab;
* B5 Jorzova-Jučova-2gab;
* B7 Skriņi-Borisi-Greči-1gab;
* B11 J.Slobodka-J.Slobodkas kapi-2gab;
* B13 Reiki-Reiki kapi-1gab;
* B16 Konogoļci-Valsts mežs-1gab;
* B 15 J.Slobodka – Meržova.
Ciblas pagastā, no 14.10.2025.:
* C-5 Zeltiņi – Kondrati;
* C-9 Felicianova- Stocenova.
Lauderu pagastā, no 27.10.2025.:
* LA1 (Lauderi-Blonti);
* LA2 (Lauderi – Pļepļi) kopā ar LA3 (Bidrijas ceļš);
* LB2 (Paideri-Bortniki);
* LB 3 (Sološi – Maslova) kopā ar LC 9 (Sološu ceļš);
* LB 4 (Turovka -Rudova);
* LC 2 (Visti – Piteri);
* LC 4 (Dongu ceļš);
* LA 4 (Koņeva – Morozi)kopā ar LA 5 ( Cucuri – Rjabije- Morozi), LB5 (Žlobnovo-Cucuri), LC 7 ( Cucuru kapu ceļš).
Nirzas pagastā, no 27.10.2025.:
* Nz-1 Marlina –Dauguļi-Vonogi;
* Nz-7 Horoševa-Guļāni;
* Nz-8 Līdeksna-Vurpuļi-Ļadiņa;
* Nz-9 Raibakozi-Rundanki;
* Nz-22 Puncuļi-Vorslova;
* Nz-13 Līdeksna-Līdeksnas kapi;
* Nz-2 Bambāni –Lielie Žurili –Vonogi;
* Nz-3 Raipole-Kabilovči;
* Nz-4 Peroļi-Makleri;
* Nz-5 Vonogi-Bambāni.
Nepieciešamības gadījumā, lai saņemtu atļauju ceļu lietošanai, kā arī papildu jautājumu gadījumā, lūgums vērsties attiecīgajā pagasta apvienību pārvaldē. Arī citviet novadā var tikt ieviesti satiksmes ierobežojumi, saraksts var tikt papildināts!