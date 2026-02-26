Rīdziniekus gaida būtiskas pārmaiņas atkritumu apsaimniekošanā
Rīgā no 2027. gada 1. marta būs obligāta papīra, plastmasas un metāla atkritumu šķirošana, kā arī obligāta bioloģisko atkritumu dalīta vākšana atsevišķos konteineros, paredz ceturtdien pieņemtie Rīgas domes saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu galvaspilsētas administratīvajā teritorijā.
Pret obligātu bioloģisko atkritumu nodalītu vākšanu iebilda opozīcijas deputāti, uzsverot, ka tas radīs iedzīvotājiem papildu izdevumus.
Noteikumi paredz, ka bioloģisko atkritumu konteineri būs obligāti gan pie daudzdzīvokļu, gan pie individuālajām mājām. Mājsaimniecības, kuras veiks kompostēšanu savā īpašumā, konteineru varēs neizvietot.
Mājkompostēšana tiks atļauta arī daudzdzīvokļu māju slēgtos iekšpagalmos, ievērojot noteiktas prasības.
Minimālais konteineru izvešanas biežums būs reizi astoņās nedēļās nešķirotajiem, papīra, plastmasas un stikla atkritumiem, bet bioloģiskajiem - ne retāk kā reizi četrās nedēļās.
No 2027. gada 1. marta atkritumu apsaimniekotājiem būs pienākums bez papildu samaksas konteinerus mazgāt un dezinficēt noteiktā biežumā.
Daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem būs jānodrošina regulāra informācija iedzīvotājiem par atkritumu izvešanas grafikiem, šķirošanu un apsaimniekošanas izmaksām, tostarp rēķinos un informācijas stendos.
Rīgā atkritumu apsaimniekošana ir sadalīta četrās zonās - pirmā zona ietver centru un kādreizējo Latgales priekšpilsētu, otrā zona ietver kādreizējo Pārdaugavas Kurzemes rajonu, trešā zona ietver Pārdaugavas Zemgales priekšpilsētu, bet ceturtā zona ietver bijušo Ziemeļu rajonu un Vidzemes priekšpilsētu.
"Clean R" nodrošina atkritumu apsaimniekošanu pirmajā un otrajā zonā, kamēr trešajā zonā atkritumu apsaimniekošanu nodrošina SIA "Lautus vide", bet ceturtajā zonā - SIA "Eco Baltia vide".