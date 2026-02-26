Afganistāna devusi triecienus Pakistānai.
Šodien 20:08
Afganistāna devusi triecienus Pakistānai
Afganistānas armija paziņojusi, ka, reaģējot uz pakistāniešu gaisa uzlidojumiem, sākusi triecienus Pakistānai.
Afganistānas armijas preses dienesta izplatītajā paziņojumā teikts, ka ceturtdienas vakarā sākušās "smagas kaujas".
Tā esot reakcija uz svētdienas uzlidojumiem Nangarhāras un Paktijas provincēm.
Pakistāna pagaidām nav apstiprinājusi notiekošo. Nav arī ziņu par cietušajiem.
Svētdien Pakistāna veica triecienus Afganistānas pierobežas rajoniem, kuros, kā apgalvo Islamabada, esot nogalināti vismaz 70 kaujinieki.
Savukārt Afganistāna apgalvo, ka triecienos nogalināti vairāki desmiti civilistu.