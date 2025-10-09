FOTO: Ludzā godināti novada labākie pedagogi
Ludzas kultūras namā sirsnīgā un svinīgā noskaņā, atzīmējot Skolotāju dienu, tika sveikti Ludzas novada pedagogi.
Kopumā tika pasniegtas 43 Pateicības septiņās nominācijās, kā arī Ludzas novada pašvaldības Atzinības raksts, ko saņēma Ināra Evertovska, Ciblas pamatskolas direktores vietniece un pedagoģe, par mūža ieguldījumu Ludzas novada skolēnu izglītošanā, informē Ludzas novada pašvaldībā.
Pedagogus sveica Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs, viņa vietnieks Modris Karpovs un Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Stolere, kura arī vadīja svinīgo pasākumu.
Pasākuma laikā īpaši tika sveikti arī bijušie pedagogi – tie, kuri daudzu gadu garumā veltījuši savu dzīvi bērnu izglītošanai un audzināšanai. Šodien viņi atrodas pelnītā atpūtā, taču viņu ieguldījums joprojām dzīvo audzēkņu sirdīs. Tāpat sveikti arī jaunie skolotāji, kuri šogad pievienojušies Ludzas novada skolotāju saimei. Sirsnīgo svētku gaisotni papildināja mūzikas grupas “Mazā Parīze” koncerts.
Ludzas novada labāko pedagogu godināšana. 2025. gada oktobris
Par godu Skolotāju dienai 2025. gada oktobra sākumā Ludzas novadā sveikti labākie pedagogi.
Pateicības un nominācijas
Par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu izglītībā
Pateicības rakstus saņēma: Antoņina Zlidne (Mērdzenes pamatskola), Maija Gailuma (J. Soikāna Ludzas mākslas skola), Ludmila Osipova (Ludzas 2. vidusskola), Nataļja Šalajeva (Zilupes Mūzikas un mākslas skola), Nikolajs Makarenko (Ludzas Mūzikas pamatskola), Ņina Rubīna (Zilupes vidusskola), Aīda Meškovska (Zilupes vidusskola), Maruta Šķirmante (Ludzas PII “Rūķītis”), Valentīna Seimuškina (Pildas pamatskola), Inga Nagle (Kārsavas PII “Taurenītis”), Nelija Žuka (Ludzas pilsētas vidusskola), Ļuba Šantare (Ludzas pilsētas vidusskola), Olga Greidāne (Ludzas PII “Namiņš”), Žanna Konovalova (Ludzas PII “Namiņš”).
Par efektīvu un kvalitatīvu iestādes darba organizāciju un vadību
Pateicības rakstu saņēma: Inese Avota (Mērdzenes pamatskola).
Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem
Pateicības rakstus saņēma: Ruta Zviedre (Ludzas novada BJC), Aldis Kise (Kārsavas Mūzikas un mākslas skola), Dainis Poikāns (Kārsavas Mūzikas un mākslas skola), Ineta Zvonņikova (J. Soikāna Ludzas mākslas skola), Deniss Žulins (Ludzas novada Sporta skola), Dace Tihovska (Ludzas Mūzikas pamatskola), Ināra Dovgiallo (Mērdzenes pamatskola), Valentīna Tuče (Kārsavas vidusskola), Vija Zelča (Kārsavas vidusskola), Marija Veikšāne (Zilupes vidusskola), Aļona Mičenko (Zilupes vidusskola), Jekaterīna Kozlova (Zilupes vidusskola), Vija Apele (Zilupes vidusskola).
Par veiksmīgu debiju pedagoga darbā
Pateicības rakstus saņēma: Endija Medvecka (Ludzas novada BJC), Iluta Jakovļeva (Blontu PII), Egita Potaša (Malnavas PII “Sienāzītis”), Agita Potaša (Malnavas PII “Sienāzītis”).
Par prasmīgu klases/grupiņas vadību
Pateicības rakstus saņēma: Ļubova Korobova (Ludzas 2. vidusskola), Jekaterina Majorova (Zilupes PII), Inguna Matule (Mežvidu PII “Saulīte”), Diāna Mežale (Ludzas PII “Pasaciņa”).
Par veiksmīgu tehnoloģiju integrāciju mācību procesā
Pateicības rakstus saņēma: Agnija Spīke (Ludzas PII “Pasaciņa”), Ilga Voite (Kārsavas vidusskola), Jekaterina Bogomola (Ludzas pilsētas vidusskola), Olga Pentjuša (Ludzas pilsētas vidusskola).
Par starptautisko sadarbību un projektu veiksmīgu īstenošanu
Pateicības rakstus saņēma: Sarmīte Streļča (Ciblas pamatskola), Kristīne Salīte (Blontu PII), Vija Pavlovska (Ludzas PII “Rūķītis”).