Rīgas ostā Kundziņsalā demonstrē Latvijā radītas unikālas inovatīvas tehnoloģijas
Vakar Rīgas ostā Kundziņsalā pirmo reizi norisinājās Latvijā radīto inovatīvo jūras tehnoloģiju demonstrācija “5G risinājumi jūrniecības nozares digitalizācijai”. Atklājot reģiona lielāko tehnoloģiju forumu “Techritory”, tā dalībniekiem un ārvalstu mediju pārstāvjiem tika demonstrēti Latvijā izstrādātie autonomie jūras droni un laivas, gaisa un zemes droni, kā arī unikālas datu pārraides platformas, izmantojot tehnoloģiju integrāciju un drošu datu pārraidi 5G tīklā. Šie produkti un tehnoloģiskie risinājumi būtiski uzlabo jūrniecības un ostu darbības efektivitāti, kā arī veicina ostu drošību un ilgtspēju gan uz ūdens, gan sauszemes. Vienlaikus šīs tehnoloģijas apliecina Latvijas uzņēmumu spēju radīt inovatīvus produktus un risinājumus ar ievērojamu eksporta potenciālu.
Demonstrācijā piedalījās Latvijas vadošais mobilo sakaru un tehnoloģiju uzņēmums LMT, Rīgas brīvostas pārvalde un ostu tehnisko pakalpojumu sniedzējs LVR Flote kopā ar tehnoloģiju partneriem SUBmerge Baltic, Beyron, Spark Technologies un Rīgas Tehnisko universitāti. Pasākuma mērķis bija demonstrēt, kā viedās tehnoloģijas – privātie 5G tīkli, IoT (lietu interneta) risinājumi, autonomās sistēmas un reāllaika datu apmaiņa – Latvijas uzņēmumos no pilotprojektiem pārtop pilna mēroga produktos.
Demo diena notika Rīgas ostas uzņēmuma Baltic Container Terminal (BCT) teritorijā, kur darbojas Baltijā pirmais LMT izveidotais privātais 5G tīkls. Pasākuma gaitā uzņēmums LMT prezentēja privātā 5G tīkla iespējas, nodrošinot datu pārraidi terminālī, kā arī IoT sensoru un kameru izmantošanu uzņēmuma drošībai un operāciju efektivitātei.
Rīgas ostā Kundziņsalā demonstrē Latvijā radītas unikālas inovatīvas tehnoloģijas
Vienlaikus tika prezentēts arī LMT 5G Core risinājums, tostarp iespēja uzstādīt LMT 5G Core uz kuģiem, nodrošinot liela datu apjoma pārsūtīšanu reāllaikā un nepārtrauktu 5G savienojumu jūrā. Šī tehnoloģija ir pamatā arī pirmajam zināmajam 5G savienojamības risinājumam jūrā, ko 2024. gada vasarā LMT demonstrēja Rīgas ostā, sadarbojoties ar uzņēmumu LVR Flote. Projekts “Nepārtraukts 5G savienojamības risinājums Baltijas jūrā” pērn saņēma prestižo Starptautiskās ostu asociācijas IAPH Ilgtspējas balvu kategorijā “Digitalizācija”.
Izmantojot LVR Flote jaunā daudzfunkcionālā kuģa LAURA iespējas, sadarbībā ar partneriem tika demonstrēta peldošo dronu un autonomo peldlīdzekļu nogādāšana un nolaišana ūdenī. Kuģa LAURA aprīkojums ļauj pārvietot, iecelt un nolaist ūdenī ne tikai lielgabarīta objektus, bet arī bezpilota peldlīdzekļus, tādējādi nodrošinot elastīgus, multimodālus jūras pakalpojumus. Kuģa tehniskās iespējas un aprīkojums paver iespējas ostu tehnisko pakalpojumu sniedzējam LVR Flote veidot jaunas partnerības un piedāvāt inovatīvus pakalpojumus, tostarp arī valsts aizsardzības nozarei.
LVR Flote demonstrēja arī mūsdienīgu un efektīvu hidrogrāfisko jeb dziļuma mērījumu veikšanu, izmantojot Baltijā pirmo peldošo bezpilota peldlīdzekli jeb dronu USV OTTER un 5G iespējas, kas lielu uzmērīšanas datu apjomu ļauj pārsūtīt un apstrādāt reāllaikā. Datu apstrādes procesa uzlabošanai LVR Flote arī sadarbojas ar RTU, lai izstrādātu un ieviestu automatizācijas rīkus mērījumu datu filtrēšanai. Šādi veicot hidrogrāfiskos mērījumus, tiek ietaupīts laiks, samazināts degvielas patēriņš un cilvēkresursu iesaiste, kā arī uzlabota precizitāte un pakalpojuma sniegšanas efektivitāte.
Savukārt uzņēmumā Spark Technologies radītā autonomā laiva SPARK Bot ir pilnībā elektrisks, kompozītmateriālu peldlīdzeklis ar makslīgā intelekta redzes un navigācijas sistēmu, kas ļauj tam pieņemt lēmumus reāllaikā. SPARK Bot spēj veikt uzdevumus uz ūdens bez cilvēka klātbūtnes, samazinot risku bīstamās situācijās, ietaupot resursus, uzlabojot datu precizitāti un darba efektivitāti. Demonstrācijas laikā laiva tika vadīta no attālināta vadības centra RTU, kā arī darbojās autonomi pēc GPS koordinātēm, pildot uzdoto misiju. SPARK Bot ir veidots kā atvērta tehnoloģiju platforma, un to var pielāgot dažādu nozaru vajadzībām – drošībai un aizsardzībai, vides uzraudzībai, ostu infrastruktūras apsekošanai un navigācijas atbalstam, kā arī glābšanas operācijām un preču transportēšanai.
Latvijas uzņēmums SUBmerge Baltic, kas izstrādā inteliģentas zemūdens sistēmas jūras drošībai, infrastruktūras uzraudzībai un vides monitoringam, šodien demonstrēja zemūdens drona teleoperāciju, izmantojot 5G tīklu. Šī tehnoloģija ļauj attālināti veikt zemūdens darbus, būtiski samazinot loģistikas izmaksas. Vienlaikus tika prezentētas arī zemūdens akustiskās monitoringa sistēmas, kas jau izvietotas Baltijas ostās un nodrošina reāllaika datu analīzi par kuģu un citu objektu kustību akvatorijā.
Jaunuzņēmums SIA R2M Dynamics, preču zīmes Beyron īpašnieks, ES finansētā projekta 5G4LIVES ietvaros ir izstrādājis 5G drona risinājumu – dronu un drona ligzdu, kas apvieno Beyron autonomās dronu platformas ar LMT 5G tīkla iespējām. Izmantojot reāllaika video, termisko attēlveidošanu un mākslīgā intelekta analīzi, drons var tikt izmantots ātrai krīzes situāciju apzināšanai un risināšanai dažādās nozarēs. Demo dienā Rīgas ostā tika demonstrēta ostas infrastruktūras operatīva apsekošana ar dronu, izmantojot datorredzes risinājumu.