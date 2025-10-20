Āfrikas cūku mēra izplatība turpinās - slimība konstatēta 31 mežacūkai
Āfrikas cūku mēris (ĀCM) pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 31 mežacūkai, kamēr nedēļu iepriekš vīruss tika konstatēts 34 mežacūkām, liecina Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) publiskotā informācija.
Saslimšana pagājušajā nedēļā konstatēta astoņām mežacūkām Jūrmalā, septiņām mežacūkām Tukuma novadā, tostarp trim mežacūkām Sēmes pagastā, divām mežacūkām Smārdes pagastā, vienai mežacūkai Pūres pagastā un vienai mežacūkai Zentenes pagastā, kā arī sešām mežacūkām Saldus novadā, tostarp trim mežacūkām Nīgrandes pagastā un trim mežacūkām Zvārdes pagastā.
Vīruss pagājušajā nedēļā konstatēts arī divām mežacūkām Dienvidkurzemes novada Embūtes pagastā, divām mežacūkām Jelgavas novadā, tostarp vienai mežacūkai Jaunsvirlaukas pagastā un vienai mežacūkai Kalnciema pagastā, divām mežacūkām Krāslavas novadā, tostarp vienai mežacūkai Izvaltas pagastā un vienai mežacūkai Šķeltovas pagastā, vienai mežacūkai Augšdaugavas novada Višķu pagastā, vienai mežacūkai Ķekavas novada Baldones pagastā, vienai mežacūkai Limbažu novada Vidrižu pagastā un vienai mežacūkai Talsu novada Abavas pagastā.
Tādējādi ĀCM šogad Latvijā ir konstatēts 1192 mežacūkām 29 novadu 173 pagastos un četru pilsētu teritorijās.
Kopš 2014. gada jūnija, kad Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts ĀCM, vīruss konstatēts kopumā 10 903 mežacūkām, tostarp 2014. gadā Latvijā ĀCM tika konstatēts 217 mežacūkām, 2015. gadā - 1048, 2016. gadā - 1146, 2017. gadā - 1431, 2018. gadā - 905, 2019. gadā - 430, 2020. gadā - 377, 2021. gadā - 448, 2022. gadā - 1274 mežacūkām, 2023. gadā - 1002 mežacūkām, bet 2024. gadā - 1433 mežacūkām.
LETA jau vēstīja, ka šogad Latvijā reģistrēti arī 11 ĀCM uzliesmojumi mājas cūku novietnēs ar vairāk nekā 27 700 cūkām.
Vīruss 2025. gada maija sākumā tika konstatēts piemājas saimniecībā ar 36 cūkām Tukuma novada Džūkstes pagastā, jūlija sākumā - mājas cūku novietnē ar sešām cūkām Jelgavas novada Glūdas pagastā, jūlija izskaņā mājas cūku novietnē ar 55 cūkām Bauskas novada Iecavas pagasta Rosmē, bet augusta pirmajā pusē - SIA "Nygaard International" novietnē ar 4900 cūkām Talsu novada Ģibuļu pagastā.
Savukārt augusta otrajā pusē ĀCM tika konstatēts mājas cūku novietnē ar 65 cūkām Mārupes novada Babītes pagastā, mājas cūku novietnē ar trim cūkām Bauskas novada Dāviņu pagastā, mājas cūku novietnē ar trim cūkām Mārupes novada Babītes pagastā, kā arī "Baltic Pork" cūku novietnē ar vairāk nekā 23 000 mājas cūku Ogres novada Lauberes pagastā.
Septembra sākumā vīruss tika konstatēts arī Madonas novada Cesvaines pagastā cūku novietnē ar 41 mājas cūku, Mārupes novada Salas pagastā novietnē ar 29 mājas cūkām, kā arī Bauskas novada Dāviņu pagastā mājas cūku novietnē ar četrām cūkām.
ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014. gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. ĀCM ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.