Ogres iedzīvotājus sadusmo kāda zēna izdarības uz sliedēm. "Kad tuvojās vilciens, man nācās fiziski zēnu paraut malā!"

Ogres iedzīvotājus pamatīgi saniknojušas kāda zēna izdarības uz dzelzceļa sliedēm. Kā norāda vietējā iedzīvotāja Darja, zēns spēlējās uz sliedēm un neklausījās pieaugušo aizrādījumos vietu pamest. "Kad tuvojās vilciens, man nācās fiziski zēnu paraut malā un nogādāt drošībā," stāsta noraizējusies sieviete.
"Tas notika 14. oktobrī plkst. 18.05. Aptuveni 12 gadus vecs zēns pie Ogres stacijas pastaigājās pa dzelzceļa sliedēm un neklausījās pieaugušajos, kuri lika viņam doties drošībā. Kad aptuveni 200 metru attālumā jau bija redzams vilciens, man nācās fiziski zēnu pagrābt un nogādāt drošībā," vietnē "Facebook" norāda Darja.
Viņa stingri aicinājusi vecākus runāt ar saviem bērniem, norādot, ka ne katru reizi viņiem blakus būs kāds, kas viņiem palīdzēs. Kāds iedzīvotājs norāda, ka "pēc plkst 17.00 netālu no Mežaprospekta futbola laukuma, šis pats zēns neuzmanīgi "spēra soļus" uz ceļa braucamās daļas". "Nobremzēju, bet palika dīvaini..." norāda vīrietis, piebilstot, ka izskatījās, ka "zēnam ir kādas funkcionālas problēmas un viņa darbības nešķita ļaunprātīgas".
Žanna uzskata, ka šādās situācijās nepieciešams izsaukt policiju, Zaiga pauž, ka vajadzētu sodīt zēna vecākus, bet Liāna piebilst, ka šeit esot darbs arī sociālajiem dienestiem. Tikmēr vairāki iedzīvotāji norādījuši, ka situācija esot dramatizēta, jo "bērnībā mēs visi esam staigājuši pa sliedēm un ar mums nekas slikts nav noticis".
Tomēr daudzi uzskata, ka šis gadījums ir vēl viens apliecinājums tam, ka vecākiem ar bērniem ir atkārtoti un nenogurstoši jārunā ar saviem bērniem par drošību uz autoceļiem un dzelzceļa sliedēm, jo sevišķi ņemot vērā traģiskos notikumus Imantas dzelzceļa stacijā, kad divas 12 gadus vecas meitenes, kas pārvietojās uz elektriskā velosipēda pakļuva zem vilciena sliedēm un gāja bojā.