Kliedzienus dzirdēja vairākkārt: policiju pārsteidz kaimiņu vienaldzība pret smagu vardarbību ģimenē Liepājā
Augusta beigās Valsts policijā saņemta informācija par vardarbību pret mazgadīgo - 13 gadus vecs zēns aizbēdzis no mājām Liepājā, kur bija piesiets pie radiatoriem, informē likumsargi.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka bērna mamma un patēvs pret zēnu izturējušies vardarbīgi un cietsirdīgi ilgākā laika posmā. Zēna mammai piemērots drošības līdzeklis – mājas arests, savukārt patēvam piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana.
Šā gada 27. augustā Valsts policijā saņemta informācija par to, ka kāds zēns Liepājā cieš no vardarbības ģimenē. Miesas bojājumus konstatēja jaunieša radiniece, kura vērsās policijā un medicīnas iestādē. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesu par cietsirdīgu vai vardarbīgu apiešanos ar mazgadīgo, ja ar to mazgadīgajam nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas un ja tās nodarījušas personas, no kurām cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka ilgstošā laika periodā, taču vardarbībai īpaši pastiprinoties vasaras brīvlaikā, bērna mamma un patēvs, būdami neapmierināti ar zēna rīcību, pielietoja fizisku vardarbību pret viņu, piesienot pie radiatoriem un sitot. Tāpat bērnam tika liegts ievērot personīgu higiēnu, netika nodrošināts pilnvērtīgs uzturs un izteikti draudi.
Satraucošs ir fakts, ka kaimiņi par notikušo nebija ziņojuši dienestiem, lai gan pēc tam atzina, ka bērna raudas un kliedzieni ir bijuši dzirdami vairākkārt.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas 2. oktobrī devās uz tiesu lūgt piemērot bērna mammai drošības līdzekli – apcietinājumu, taču šī prasība netika apmierināta, piemērojot otro bargāko drošības līdzekli – mājas arestu. Savukārt 3. oktobrī Valsts policijas amatpersonas devās uz tiesu lūgt piemērot bērna patēvam drošības līdzekli – apcietinājumu, kas stājās spēkā.
Zēns pēc notikušā tika nogādāts drošā vidē un ģimenē nav atgriezies. Ģimenē bez 13 gadīgā zēna aug arī gadu vecs bērns un nupat piedzimis vēl viens zīdainis, taču nav informācijas par vardarbību pret jaunākajiem bērniem. Visa informācija par ģimeni nodota Bāriņtiesai, kuri lems par pārējo bērnu atrašanos ģimenē.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Vardarbība atstāj dziļas un ilgstošas sekas, un nevienam nevajadzētu ciest klusībā. Valsts policija aicina neklusēt, bet gan ziņot par vardarbību! Ja esi cietušais, liecinieks vai zini par vardarbības gadījumu, nekavējoties ziņo policijai! Šī informācija var būt izšķiroša un palīdzēt nodrošināt drošību gan cietušajam, gan sabiedrībai kopumā.