Zigurds Neimanis: “Kas būs nākamais solis? Vai cigaretēs iekšā pilinās indes...!" Nāksies atkal smēķēt “bezfiltrenes”
Pasaules Veselības organizācija (PVO) nākusi klajā ar ierosmi aizliegt cigaretes ar filtru, lai smēķēšanu padarītu vēl nepievilcīgāku un pretīgāku, kā arī lai pasargātu vidi no piesārņojošajiem izsmēķiem. Pīpmanis ar stāžu, aktieris Zigurds Neimanis to uzskata par absurdu un kaitīgu lēmumu, kas vien tendēts uz to, lai pēc iespējas ātrāk visus smēķētājus dabūtu kapā.
Tāpat šādam lēmumam ir arī citas negatīvas sekas. Tradicionālo un bezdūmu tabakas izstrādājumu apvienības valdes loceklis Anrijs Matīss teic, ka diez vai visas Eiropas Savienības līmenī izdosies šo ideju īstenot. Aktieris Zigurds Neimanis, kurš pirmo dūmu uzvilcis ar “slavenajām” padomjlaika “bezfiltrenēm” – “Prīmu” un ar “ubagu kalnos”, kā sauca “Pamiru”, jo uz šīs smēķu paciņas bija attēlots kalnu siluets ar ceļinieku priekšplānā, saka, ka ideja aizliegt cigaretes ar filtru ir visai absurda un, iespējams, tā nāk no cilvēkiem, kuri paši nesmēķē.
“Tas ir primitīvs absurds!”
Viņam radies iespaids, ka tas vairāk ir kā simbolisks vai politisks gājiens - mēģinājums “sodīt” smēķētājus vai parādīt darbību, nevis risināt problēmu pamatā. Zigurds Neimanis, protams, atzīst, ka smēķēšana ir kaitīga un nav nekāds labais ieradums, taču noņemt filtru, lai padarītu smēķēšanu nepatīkamu, viņam šķiet nepraktisks un absurds solis. Tas tikai mainītu veidu, kā cilvēki smēķē, nevis atrisinātu veselības problēmas.
Par pieredzi ar cigaretēm bez filtra viņš saka, ka pirmajās reizēs nav bijis ar ko salīdzināt, bet, tagad, salīdzinot ar filtra cigaretēm, bezfiltra smēķi ir nepatīkami. Pie tam Latvijā pašlaik cigaretes bez filtra nav nopērkamās, kaut arī tiešā veidā to aizliegums nepastāv. “Smēķēšana nav pareizs ieradums, bet filtru aizliegšanu kā sods vai līdzeklis, lai smēķēšanu padarītu nepatīkamu, kad pilna mute ar tabaku, ir pārāk primitīvs, tas nerisinās patieso problēmu. Tas pat ir kaitīgs solis, jo smēķētāju veselībai bezfiltra cigaretes nodara lielāku postu.
Tad kāds varētu būt nākamais solis? Tajās cigaretēs iepilināt kaut kādas indes, lai pēc iespējas ātrāk visi smēķētāji nomirst. Šis solis – no cigaretēm noņemt filtrus - vērsts uz to, lai tabakas izstrādājumi pēc iespējas vairāk kaitētu cilvēkiem,” saka aktieris.
Eiropa nepanāks vienotu viedokli
Maz ticams, ka kopīgs viedoklis Eiropā par cigarešu ar filtru aizliegšanu varētu tikt pieņemts, norādījis Tradicionālo un bezdūmu tabakas izstrādājumu apvienības valdes loceklis Anrijs Matīss.
“Ja šāds aizliegums tiks pieņemts, ražotāji pielāgosies situācijai. Pašlaik runa ir tikai par PVO rekomendācijām aizliegt cigaretes ar filtru, kas tiešā veidā nav saistošas ne PVO dalībvalstīm, ne Eiropas Savienībai (ES),” sacīja Anrijs Matīss, piebilstot, ka rekomendācijas nav Eiropas Komisijas direktīvas, pēc kuru pieņemšanas un to iestrādāšanas nacionālajos likumos tās kļūst obligātas visās ES dalībvalstīs.
Viņš atzīmēja, ka diskusijas par cigarešu ar filtru aizliegšanu noteikti ir bijušas un būs dažādos formātos, bet, lai nonāktu līdz reālam aizliegumam, kad izzudīs kāds produkts no veikala plauktiem, ir ļoti tāls ceļš ejams - daudz diskusiju veicamas gan ar industrijas pārstāvjiem, gan ar dalībvalstīm.
Situācija tirgū mainās, no tradicionālām cigaretēm tiek pāriets uz citiem produktiem, piemēram, karsējamo tabaku, e-cigaretēm un nikotīna spilventiņiem, norādīja Anrijs Matīss. Taču, ja tiks pieņemts lēmums par cigarešu ar filtru aizliegšanu, tad šī pāreja notiks ātrāk, viņš pauda. Tāpat viņš informēja, ka apvienībai nav pieejama informācija par gaidāmajiem lēmumiem PVO vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību dalībvalstu 11. konferencē. Institucionālajās sanāksmēs industrijas pārstāvji nepiedalās un tiem nav iespējas paust savu viedokli.
Vai atgriezīsies “deviņdesmitie”?
Jauns.lv jau rakstīja, ka Pasaules Veselības organizācija nākusi klajā ar pagalam jocīgu ideju smēķēšanas apkarošanai, kas varētu ietekmēt trešdaļu Latvijas iedzīvotāju. Rekomendācija aizliegt tabakas produktus ar filtru varētu tikt apstiprinātas novembra vidū, kad notiks PVO augsta līmeņa veselības sanāksme. Kā noskaidrojis Polijas medijs “Fakt”, Eiropas Komisija plāno atbalstīt šīs rekomendācijas, kas mainītu tabakas tirdzniecības likumus un ierobežotu arī smēķēšanas ieradumus.
PVO uzskata, ka cigarešu filtriem ir dubultā negatīva ietekme: pirmkārt, tie piesārņo vidi, un otrkārt, tie padara smēķēšanu pievilcīgāku, garšas kārpiņām “panesamāku” un vieglāku. Lai gan daudziem šis solis varētu šķist kā atgriešanās pagātnē - pie cigaretēm bez filtra, PVO apgalvo, ka šāds solis varētu veicināt “cilvēku atteikšanos no smēķēšanas”, jo cigarešu garša bez filtra ir stiprāka, kas varētu “atbaidīt pat pieredzējušos smēķētājus”.
Lai kādi arī varētu būt pirmie iespaidi par šo priekšlikumu, laikam būtu vietā piebilst, ka šādi noteikumi iedibinātu situāciju, kad ES valstīs legāli nopērkamās cigaretes būtu “bez filtra” (vārdi, kurus, šķita, bijām atstājuši “deviņdesmitajos”), bet uz kontrabandas ceļā ievestajām, nelegālajām cigaretēm, piemēram, no Baltkrievijas, kurām visticamāk saglabāsies filtri, mēs no Eiropas Savienības žoga šīs puses būtu spiesti skatīties kā uz modernākām.
Jāpiebilst, ka Latvijā smēķē virs 20% iedzīvotāju, kurus tiešā veidā skartu šīs izmaiņas. Taču vēl lielāku daļu – tostarp tos, kuri pat varbūt nepatērē tabakas produktus – skartu vēl citas PVO iecerētas, ierosinātas izmaiņas.
Ir arī citas idejas...
Vēl viena būtiska rekomendācija aicina ierobežot tabakas izstrādājumu tirdzniecību. Eiropas Komisija piedāvā ierobežot tabakas izstrādājumu pārdošanu, atļaujot to tikai bezpeļņas vai valsts monopolveikalos, būtībā aizliedzot smēķu pārdošanu degvielas uzpildes stacijās, lielveikalos, mazākos lauku veikalos un citās vietās.
Gana nestandarta ir arī priekšlikums – aizliegt tabakas un nikotīna produktu pārdošanu cilvēkiem, kas dzimuši pēc kāda konkrēta, izvēlēta gada. Līdzīga pieeja tika ieviesta Jaunzēlandē un Austrālijā, bet tā izrādījās neefektīva.
Tikmēr nelegāla tabakas produktu aprite Latvijā joprojām saglabājas rekordaugstā līmenī un nav indikāciju, ka tuvākajā laikā to mēģinās apkarot, piesaistot jebkādus būtiskus papildu resursus vai ierobežojumus. Faktiski tādējādi veidojas realitāte, kurā oficiāli spējam apkarot un ierobežot vien tos, kuri tabakas produktus tirgo atbilstoši likumam.
Latvijas nespēja līdz galam efektīvi vērsties pret nelegālo tirgu un kontrabandu uz šādu drakonisku ierobežojumu apcerēšanas fona, visticamāk, iedrošina tos, kuri jau pārkāpj, vai apsver pārkāpt likumu, nu vai vismaz patērēt produktus, kuri valstī ir nonākuši, pārkāpjot likumu.
Ēnu pār pasākumu met Krievija
Ja PVO rekomendācijas tiks pieņemtas un apstiprinātas, tās tiks integrētas tabakas aprites likumos visā Eiropas Savienībā. Ja šīs rekomendācijas tiks pieņemtas, smēķētājiem nāksies saskarties ar lielām izmaiņām, tostarp pārmaiņām cigarešu piedāvājumā un augstākām cenām, kā arī ar lielākiem ierobežojumiem smēķēšanas pieejamībā.
PVO konference par par tabakas kontroles politiku (COP11) notiks no 17. līdz 21. novembrim Šveices pilsētā Ženēvā. Šis starptautiskais pasākums pulcē pārstāvjus no 183 valstīm. Latviju parasti pārstāv Veselības ministrijas (VM) un tās pakļautībā esošo iestāžu amatpersonas, taču šogad, kā kļuvis zināms, Latvijas VM šajā pasākumā valsti nepārstāvēs.
Būtiski arī piebilst, ka pamatīgu ēnu uz šo pasākumu, kurš ietekmēs daudzu jo daudzu ES iedzīvotāju dzīves, met agresorvalsts Krievija. Joprojām būdama pilnvērtīga PVO dalībvalsts, Krievija piedalīsies gaidāmajā COP11 konferencē.
Kāpēc cigaretēm ir filtri?
Filtri cigaretēs parādījās pagājušā gadsimta piecdesmitajos un sešdesmitajos gados, kad sākās pirmie zinātniskie pētījumi, kas nepārprotami sasaistīja smēķēšanu ar plaušu vēzi un sirds slimībām. Tabakas kompānijas toreiz centās saglabāt patērētājus, tāpēc iepakojumos sāka piedāvāt “drošākas” alternatīvas - cigaretes ar filtru, kas, kā apgalvoja reklāmas, “samazina darvas daudzumu un toksīnus”.
Taču vēlāk pētījumi pierādīja, ka tas lielā mērā bija mārketinga triks: filtri mazina dūmu asumu, tādējādi rada “viegluma” sajūtu, bet reāli nepasargā no kaitīgajām vielām, jo smēķētāji bieži ieelpo dziļāk vai biežāk, lai iegūtu to pašu nikotīna devu.
Cigaretes filtrs parasti ir izgatavots no celulozes acetāta - plastmasas šķiedras, kas veido porainu cilindru. Tas daļēji aiztur lielākas tabakas daļiņas un pelnus un nelielu daļu no darvas un mikroskopiskiem cietajiem putekļiem. Tomēr tas neaptur gāzveida toksīnus (oglekļa monoksīdu, formaldehīdu, amonjaku), nikotīnu un daudzas kancerogēnas vielas. Tāpēc cigaretes ar filtru ir gandrīz tikpat kaitīgas kā bezfiltra cigaretes. Tāpat izsmēķi ir viens no biežākajiem plastmasas atkritumiem pasaulē. Tie nesadalās daudzus gadus un piesārņo jūras ekosistēmas, augsni un ūdeni. PVO un ES ir atzinušas cigarešu filtrus par mikroplastmasas avotu, un tiek apsvērts vairāk to aizliegums tieši vides dēļ nevis veselības aizsardzības dēļ.
Smēķēšanas apkarotāji apgalvo, ka cigarešu filtri tikai rada ilūziju par drošību — tie nepasargā no slimībām.Tie tiek izmantoti, lai pārliecinātu cilvēkus, ka smēķēšana kļuvusi “vieglāka”.