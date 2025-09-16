Tabakas izstrādājumu apvienība: nelegālās cigarešu tirdzniecības dēļ valsts gadā nesaņem ap 50 miljoniem eiro
Latvijā nelegālo cigarešu īpatsvars šogad saglabājies pagājušā gada līmenī, tam veidojot 18,4% no kopējā tirgus, kā rezultātā valsts budžets katru gadu zaudē ap 50 miljoniem eiro, paziņoja Tradicionālo un bezdūmu tabakas izstrādājumu apvienības valdes loceklis Anrijs Matīss, atsaucoties uz informācijas un mērījumu kompānijas "Nielsen" pētījumu.
Tāpat Lietuvā un Igaunijā nelegālo cigarešu īpatsvars gada laikā pieaudzis trīs reizes, uzsver Matīss. Savukārt Latvijā šogad būtiski audzis ražoto nelegālo produktu apmērs, tiem veidojot 9,2% no tirgus.
"Situācija šobrīd ir kritiska - valsts budžets ik gadu zaudē ap 50 miljoniem eiro, iedzīvotājiem pastāv risks iegādāties nezināmas izcelsmes produktus, un Latvija ir kļuvusi par nelegālās ražošanas centru Baltijā. Kaimiņvalstis mūs vaino par netālredzīgo politiku, kas veicinājusi nelegālo produktu plūsmu uz Lietuvu un Igauniju," uzsver apvienības valdes loceklis.
Viņš norāda, ka Daugavpilī nelegālo cigarešu īpatsvars sasniedz 39,9%, Krāslavā - 30,2% un Ludzā - 26%. Tāpat Latvijā joprojām turpina ievest kontrabandas produkciju no Baltkrievijas, ievestajām cigaretēm veidojot vairāk nekā 70% no kopējā nelegālo cigarešu apmēra Baltijā.
Baltijas uzņēmumi un nozares organizācijas norāda, ka straujā akcīzes nodokļa palielināšana tabakas produktiem ir veicinājusi nelegālās ražošanas attīstību Latvijā, kā rezultātā Latvijā ražotās viltotās cigaretes masveidā nonāk Lietuvas un Igaunijas tirgos.
Lietuvas Nacionālās tabakas ražotāju asociācijas vadītājs Arns Neverausks uzsver, ka gan pētījumu dati, gan Lietuvas tiesībsargājošo institūciju informācija liecina par strauju nelegālo tabakas produktu aprites pieaugumu, īpaši viltoto cigarešu segmentā. Ja iepriekš šāda tendence nebija novērota, tad pēdējos gados situācija ir būtiski mainījusies un vairumā gadījumu šo produktu izcelsme ir Latvija.
"Latvijā savā ziņā ir izveidota perfekta vide nelegālo grupējumu izaugsmei - lieli nodokļi, zema uzraudzība," akcentē Neverausks.
Savukārt Igaunijas Tabakas ražotāju asociācijas pārstāvis Madiss Rodla uzsver, ka vēsturiski Igaunijai Baltijas mērogā ir bijuši zemākie nelegālās tabakas aprites rādītāji. Taču patlaban situācija strauji pasliktinās, un galvenais iemesls tam ir Latvijas nelegālo tabakas izstrādājumu ražošanas paplašināšanās.
"Valdībai nekavējoties jāstiprina tiesībsargājošo iestāžu kapacitāte, jāizskauž nelegālās ražotnes un jānodrošina reāla atbildība nelegālajiem tirgotājiem. Pretējā gadījumā Latvija turpinās zaudēt naudu, apdraudēt sabiedrības veselību un zaudēs uzticību nozares un reģiona partneru acīs," uzsver Matīss, piebilstot, ka strauja nodokļu celšana un ierobežojumu haotiska piemērošana kļuvusi par galveno ēnu ekonomikas dzinējspēku.