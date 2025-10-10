Pasaules Veselības organizācija nāk klajā ar pagalam jocīgu ideju smēķēšanas apkarošanai - tā varētu ietekmēt trešdaļu Latvijas
Turpinot smago cīņu pret smēķēšanas neraduma izplatību, ar visnotaļ radikālu un, maigi sakot, diskutablu piedāvājumu klajā ir nākusi Pasaules Veselības organizācija (PVO). Jaunās rekomendācijas ietver, piemēram, aizliegt tabakas produktus ar filtru.
Šīs pārmaiņas varētu tikt apstiprinātas novembrī, kad notiks Pasaules Veselības organizācijas augsta līmeņa veselības samits. Kā noskaidroja Polijas medijs “Fakt”, Eiropas Komisija plāno atbalstīt šīs rekomendācijas, kas mainītu tabakas tirdzniecības likumus un ierobežotu arī smēķēšanas ieradumus.
Vai tiešām cigaretes bez filtra varētu būt mūsu nākotne?
Viens no visvairāk diskutētajiem punktiem ir cigarešu filtru aizliegšana. PVO uzskata, ka cigarešu filtriem ir dubultā negatīva ietekme: pirmkārt, tie piesārņo vidi, un otrkārt, tie padara smēķēšanu pievilcīgāku, garšas kārpiņām “panesamāku” un vieglāku.
Lai gan daudziem šis solis varētu šķist kā atgriešanās pagātnē — pie cigaretēm bez filtra — PVO apgalvo, ka šāds solis varētu veicināt “cilvēku atteikšanos no smēķēšanas”, jo cigarešu garša bez filtra ir stiprāka, kas varētu “atbaidīt pat pieredzējušos smēķētājus”.
Lai kādi arī varētu būt pirmie iespaidi par šo priekšlikumu, laikam būtu vietā piebilst, ka šādi noteikumi iedibinātu situāciju, kad Eiropas Savienības valstīs legāli nopērkamās cigaretes būtu “bez filtra” (vārdi, kurus, šķita, bijām atstājuši “deviņdesmitajos”), bet uz kontrabandas ceļā ievestajām, nelegālajām cigaretēm no Baltkrievijas, kurām visticamāk saglabāsies filtri, mēs no Eiropas Savienības žoga puses būtu spiesti skatīties kā uz modernākām. Ļaujieties uz brīdi šādas potenciāli reālas situācijas apcerēšanai...
Jāpiebilst, ka Latvijā smēķē virs 20% iedzīvotāju, kurus tiešā veidā skartu šīs izmaiņas. Taču vēl lielāku daļu – tostarp tos, kuri pat varbūt nepatērē tabakas produktus – skartu vēl citas PVO iecerētas, ierosinātas izmaiņas.
Ir arī citas idejas...
Vēl viena būtiska rekomendācija aicina ierobežot tabakas izstrādājumu tirdzniecību. Eiropas Komisija piedāvā ierobežot tabakas izstrādājumu pārdošanu, atļaujot to tikai bezpeļņas vai valsts monopolveikalos, būtībā aizliedzot pārdošanu degvielas uzpildes stacijās, lielveikalos, mazākos lauku veikalos u.c. vietās.
Gana nestandarta ir arī priekšlikums – aizliegt tabakas un nikotīna produktu pārdošanu cilvēkiem, kas dzimuši pēc kāda konkrēta, izvēlēta gada. Līdzīga pieeja jau tika ieviesta Jaunzēlandē un Austrālijā, bet izrādījās neefektīva.
Tikmēr nelegāla tabakas produktu aprite Latvijā joprojām saglabājas rekordaugstā līmenī un nav indikāciju, ka tuvākajā laikā to mēģinās apkarot, piesaistot jebkādus būtiskus papildu resursus vai ierobežojumus. Faktiski tādējādi veidojas realitāte, kurā oficiāli spējam apkarot un ierobežot vien tos, kuri tabakas produktus tirgo atbilstoši likumam.
Latvijas nespēja līdz galam efektīvi vērsties pret nelegālo tirgu, kontrabandu tikmēr, uz šādu drakonisku ierobežojumu apcerēšanas fona, visticamāk, iedrošina tos, kuri jau pārkāpj, vai apsver pārkāpt likumu, nu vai vismaz patērēt produktus, kuri valstī ir nonākuši, pārkāpjot likumu.
Ēnu pār pasākumu met Krievija
Ja PVO rekomendācijas tiks pieņemtas un apstiprinātas, tās tiks integrētas tabakas aprites likumos visā Eiropas Savienībā. Ja šīs rekomendācijas tiks pieņemtas, smēķētājiem nāksies saskarties ar lielām izmaiņām, tostarp pārmaiņām cigarešu piedāvājumā un augstākām cenām, kā arī ar lielākiem ierobežojumiem smēķēšanas pieejamībā.
Tabakas kontroles pamatkonvencijas (FCTC) pušu konference (COP11) notiks no 17. līdz 21. novembrim Ženēvā. Šis starptautiskais pasākums pulcē pārstāvjus no 183 valstīm. Latviju parasti pārstāv Veselības ministrijas (VM) un tās pakļautībā esošo iestāžu amatpersonas, taču šogad, kā kļuvis zināms, Latvijas veselības ministrs Hosams Abu Meri šajā pasākumā valsti nepārstāvēs.
Būtiski arī piebilst, ka pamatīgu ēnu uz šo pasākumu, kurš ietekmēs daudzu jo daudzu Eiropas Savienības iedzīvotāju dzīves, met agresorvalsts Krievija. Joprojām būdama pilnvērtīga PVO dalībvalsts, Krievija piedalās gaidāmajā COP11 konferencē, tās delegācijai faktiski nav ierobežojumu vai jebkādas izolācijas veselības politikas jautājumu apspriešanā un koordinēšanā ar citām valstīm.
Saskaņā ar mediju ziņojumiem Krievija saglabā pilnīgu piekļuvi sarunām šajā formātā, tostarp tiešu sadarbību ar Eiropas Komisiju un citu valstu delegācijām. To pārstāv augsta līmeņa amatpersonas. Paralēli šogad Ķīna kļuva par lielāko donoru PVO, apņemoties sniegt 500 miljonus dolāru finansiālu atbalstu.