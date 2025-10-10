PVO aicina aizliegt cigaretes ar filtru - Eiropā nav vienota viedokļa par šo soli
Maz ticams, ka kopīgs viedoklis Eiropā par cigarešu ar filtru aizliegšanu varētu tikt pieņemts, norādīja Tradicionālo un bezdūmu tabakas izstrādājumu apvienības valdes loceklis Anrijs Matīss, komentējot Pasaules Veselības organizācijas (PVO) aicinājumu aizliegt cigaretes ar filtru.
Ja šāds aizliegums tiks pieņemts, ražotāji pielāgosies situācijai, norādīja Matīss.
Pašlaik runa ir tikai par PVO rekomendācijām aizliegt cigaretes ar filtru, kas tiešā veidā nav saistošas ne PVO dalībvalstīm, ne Eiropas Savienībai (ES), sacīja Matīss, piebilstot, ka rekomendācijas nav Eiropas Komisijas direktīvas, pēc kuru pieņemšanas un to iestrādāšanas nacionālajos likumos tās kļūst obligātas visās ES dalībvalstīs.
Matīss atzīmēja, ka diskusijas par cigarešu ar filtru aizliegšanu noteikti ir bijušas un būs dažādos formātos, bet, lai nonāktu līdz reālam aizliegumam, kad izzudīs kāds produkts no veikala plauktiem, ir ļoti tāls ceļš ejams - daudz diskusiju veicamas gan ar industrijas pārstāvjiem, gan ar dalībvalstīm.
Situācija tirgū mainās, no tradicionālām cigaretēm tiek pāriets uz citiem produktiem, piemēram, karsējamo tabaku, e-cigaretēm un nikotīna spilventiņiem, norādīja Matīss. Taču, ja tiks pieņemts lēmums par cigarešu ar filtru aizliegšanu, tad šī pāreja notiks ātrāk, pauda Matīss.
Tāpat viņš informēja, ka apvienībai nav pieejama informācija par gaidāmajiem lēmumiem PVO vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību dalībvalstu 11. konferencē. Matīss pauda, ka institucionālajās sanāksmēs industrijas pārstāvji nepiedalās un tiem nav iespējas paust savu viedokli. Vienlaikus apvienība aktīvi seko līdzi visām aktualitātēm, kas saistītas ar tabakas regulējumu ES un starptautiskā līmenī, un piedalās attiecīgajos procesos.
Jau ziņots, ka novembra vidū PVO vispārējās konvencijas par tabakas uzraudzību dalībvalstu 11. konferencē plānots apspriest cigarešu ar filtru aizliegumu, un ES varētu atbalstīt šādu aizliegumu.
ES Padomes ģenerālsekretariāta nosūtītais dokuments par veselības jautājumiem atbildīgajiem ierēdņiem liecina, ka tiek rosināta ES vienotā pozīcija 17.-22. novembrī Ženēvā gaidāmajā konferencē atbalstīt ekspertu grupas ierosinājumus, kā novērst un samazināt tabakas patēriņu, atkarību no nikotīna un pakļaušanu tabakas dūmiem.
PVO ekspertu grupas ierosinājumu vidū ir aicinājums aizliegt cigaretes ar filtru.
ES vienotās pozīcijas ierosinājumā pausts atbalsts ierosinājumam aizliegt cigarešu filtrus un citus ar tabakas un smēķēšanas produktiem saistītus piesārņotājus, jo tie nonāk gan augsnē, gan ūdenī un nodara būtisku kaitējumu videi.
Bloka pozīcijas ierosinājumā arī uzsvērta nepieciešamība stingri uzraudzīt un reaģēt uz jaunu smēķējamo produktu nonākšanu tirgū.
Pagaidām nav zināms, kā dalībvalstis vērtēs šos plānus.