Līga Kozlovska, Ramona Petraviča, Valdis Maslovskis - cik deputāti saņem kompensācijās?
Saeimas deputātiem 2025. gada augustā kopumā izmaksātas kompensācijas 20 099,74 eiro apmērā, un šīs summas ietver gan dzīvojamo telpu īres, gan transporta izdevumu kompensācijas, liecina publiski pieejamā informācija.
Vislielākās kompensācijas augustā saņēmusi deputāte Līga Kozlovska (ZZS) - 979,75 eiro, no kuriem 800 eiro veido dzīvojamo telpu īres kompensācija, bet atlikušo summu 179,79 eiro apmērā veido kompensācija par transporta izdevumiem. Deputāte Ramona Petraviča (LPV) saņēmusi kompensāciju 922,61 eiro apmērā, no kuriem 750 eiro ir dzīvojamo telpu īres kompensācija.
Valdis Maslovskis (ZZS) augustā kompensācijās saņēmis 904,40 eiro, no kuriem 760 eiro ir dzīvojamo telpu īres kompensācija, bet 144,40 eiro - transporta izdevumu kompensācija.
Visvairāk dzīvojamo telpu īres kompensācijā saņēmis deputāts Uldis Augulis (ZZS) - 900 eiro. Augulis gan nav pieprasījis transporta izdevumu kompensāciju.
Deputāte Viktorija Pleškāne kompensācijās augustā saņēmusi 868,64 eiro, no kuriem 580 eiro bija dzīvojamo telpu īres kompensācija.
No kopumā 20 099,74 eiro, kas deputātiem augustā izmaksāti kompensācijās, 7309,04 eiro veido transporta izdevumu kompensācijas. Artūrs Butāns (NA) transporta izdevumu kompensācijā saņēmis 625,23 eiro, Viesturs Zariņš (JV) saņēmis 546,76 eiro, Juris Viļums (AS) - 422,48 eiro, Jānis Vucāns (ZZS) - 342,02 eiro, bet Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis kompensācijā par transporta izdevumiem augustā saņēmis 316,78 eiro.
Deputāti var saņemt vienotu telpu īres un transporta izdevumu kompensāciju, tostarp par sabiedriskā transporta izmantošanu. Kompensācijas "griestus" (maksimālo iespējamo apmēru) nosaka, pamatojoties uz deputāta norādīto deklarēto dzīvesvietu, un Saeima kompensē tikai faktiskos izdevumus piešķirtā kompensācijas limita jeb normas ietvaros. Ne visi deputāti izmanto iespēju saņemt kompensācijas. Piemēram, augustā, no visiem 100 deputātiem 58 deputāti šajā mēnesī nav saņēmuši nekādas kompensācijas.
Deputātu transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas pieļaujamie apmēri tiek rēķināti, aizpagājušā gada vidējās darba samaksas apmēram piemērojot attiecīgus koeficientus, kas noteikti likumā - Saeimas kārtības rullī.
Parlamentāriešiem kompensē izdevumus, kas radušies, realizējot savas deputāta pilnvaras. Kompensāciju sistēma ir izveidota, lai Saeimā ievēlēto deputātu dzīvesvieta neietekmētu viņu iespējas veikt deputāta pienākumus. Piemēram, lai tie deputāti, kuri ievēlēti no attālākiem novadiem, nebūtu nevienlīdzīgā situācijā, salīdzinot ar rīdziniekiem.