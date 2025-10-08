Latvijā aizturēta viena no rafinētākajām narkotiku grupām
Valsts policija aizturējusi deviņu personu grupu, kas ilgstoši realizējusi narkotikas Rīgā un citviet Latvijā. Šā gada augusta beigās veiktas kratīšanas, ...
Slēpņi mežos un kokaīns kilogramiem: Valsts policija aiztur lielāko narkodīleru grupu šogad. FOTO
Valsts policija aizturējusi deviņu personu grupu, kas ilgstoši realizējusi narkotikas Rīgā un citviet Latvijā. Šā gada augusta beigās veiktas kratīšanas, kurās atsavināti vairāki kilogrami kokaīna un marihuānas un puskilograms alfa-PVP. Septiņiem aizdomās turētajiem vīriešiem piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, un pašreizējā izmeklēšanas stadija ļauj plašāk informēt sabiedrību par šo noziegumu.
Šā gada jūnijā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 4. birojā tika uzsākts kriminālprocess par to, ka Rīgā un citviet Latvijā darbojas organizēts noziedzīgs grupējums, kurš sastāv no daudzām personām. Policisti veica virkni speciālo izmeklēšanas darbību, lai apturētu noziedzību.
26. augustā likumsargi veiksmīgi īstenoja kriminālā grupējuma aizturēšanas operāciju. Aizturēšanā piedalījās plaši policijas spēki no Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 4. biroja, Rīgas Pārdaugavas pārvaldes Kriminālpolicijas biroja, pretterorismu vienības OMEGA un Speciālo uzdevumu bataljona (biroja). Tāpat atbalstu sniedza Tehniskās vadības atbalsta nodaļa.
Ņemot vērā nozieguma pārrobežu raksturu, tika īstenota arī starptautiskā sadarbība. Kopumā dažādās adresēs, tostarp nozieguma izdarīšanas vietās un grupas dalībnieku dzīvesvietās, Valsts policija aizturēja deviņas personas, Latvijas valstspiederīgos.
Likumsargi veica vairākus desmitus kratīšanu Rīgā, Pierīgā un Jelgavā. Vairākās ēku palīgtelpās un personu dzīvesvietās tika konstatēts liels daudzums narkotisko vielu. Kopumā izņemti aptuveni 3,1 kg kokaīna, 500 gramu alfa-PVP un 5,5 kg marihuānas. Aprēķināts, ka aptuvenā izņemto vielu vērtība nelegālajā tirgū varētu būt 450 000 – 500 000 eiro. Tāpat atsavināti 30 000 eiro skaidras naudas un 13 automašīnas, tajā skaitā luksus klases transportlīdzekļi.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka katram grupas dalībniekam bija sava loma, un viņu starpā valdījusi izteikta hierarhija. Noziegumu organizējis 1988. gadā dzimis vīrietis. Viņš tostarp bijis atbildīgs par narkotisko vielu ievešanu Latvijas teritorijā un to izplatīšanu, kā arī no tirdzniecības iegūtās naudas pārvaldīšanu. Vēl citi grupas dalībnieki bija atbildīgi par narkotisko vielu izplatīšanu. Aizturēto vidū ir arī vīrieši, kas uzglabāja narkotiskās vielas un veidoja slēpņus – Valsts policija atklājusi, ka slēpņi atradās mežā.
Grupas dalībnieki izmantoja konspirāciju. Daži bija nonākuši policijas redzeslokā jau iepriekš un labi pārzināja policijas operatīvo darbinieku taktiku un metodiku, līdz ar to tas padarīja likumsargu darbu vēl izaicinošāku.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 4. birojā atklāj, ka šī organizētā grupa ir viena no lielākajām pēdējo gadu laikā atklātajām un viena no rafinētākajām. Izmeklētāji norāda, ka šo noziedznieku aizturēšana ir būtisks solis cīņā ar narkotiku apkarošanu.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas – par narkotisko vielu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vielu neatļautu realizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa vai ja tas izdarīts ar narkotiskajām vielām lielā apmērā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.
Šobrīd astoņas personas atzītas par aizdomās turētajām. Septiņiem piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, savukārt vienam – drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.