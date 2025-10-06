"Es viņai konsekventi sacīju, ka ar Putinu nevar "pa labam"!" Krišjānis Kariņš asi kritizē Merkeles izteikumus par Baltijas valstīm
Bijušais Latvijas premjerministrs un aģentūras "Kreab" vecākais padomnieks ģeopolitikas jautājumos Krišjānis Kariņš asi kritizējis bijušās Vācijas kancleres Angelas Merkelas izteikumus par Krievijas uzsākto karu Ukrainā, vainojot tajā Poliju un Baltijas valstis.
Jau ziņots, ka bijusī Vācijas kanclere Angela Merkele, kas vadīja Vāciju no 2005. līdz 2021. gadam, Ungārijas medijam "Partizan" paudusi, ka, viņasprāt, Krievijas iebrukumā Ukrainā vainojama Polijas un Baltijas valstu rīcība. Viņa Ungārijas medijam "Partizan" pauda, ka ierosināja Eiropas Savienībai 2021. gadā ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu uzsākt tiešas sarunas, bet Polijas un Baltijas valstis viņas priekšlikumu neatbalstīja.
Kariņš uzsvēra, ka "Merkele bija Vācijas kanclere laikā, kad dominēja uzskats - ja "mēs pareizi uzvedīsimies, arī Putins labi uzvedīsies". Viņš norādīja, ka valdīja pieņēmums par Rietumu spēju ietekmēt Putina rīcību, lai gan līdzšinējie notikumi liecina par pretējo". "Putins rīkojas tā, kā viņš rīkojas, un vienīgā Rietumu iespēja ir vai nu pakļauties, vai pretoties. Pārsteidz, ka bijusī Vācijas kanclere šodien saka ko tādu, kad šķietami visiem jau ir skaidrs, kāda ir Krievija. Esmu gandarīts, ka jaunajam Vācijas kancleram Frīdriham Mercam nav tādu uzskatu kā Merkelei," sacīja Kariņš.
Runājot par 2021.gadu, viņš atgādināja, ka tolaik bija runa par iespējamo ES līderu tikšanos ar Putinu. Viņš piebilda, ka 2021.gada septembrī Krievijas un Baltkrievijas bruņotie spēki aizvadīja stratēģiskā līmeņa militārās mācības "Zapad", taču karaspēks no Ukrainas pierobežas netika atvilkts, bet pakāpeniski palielināts līdz 2022.gada iebrukumam.
"Tolaik daudzas valstis neizprata Krieviju - tajā skaitā Vācija un arī bijusī kanclere. Es viņai konsekventi sacīju, ka ar Putinu nevar "pa labam", taču viņa uzskatīja, ka Baltijas valstīm nav taisnība. Merkeles uzskatus es ļoti labi zināju, bet brīnos, ka pēc visa notikušā Ukrainā viņa tā var domāt arī tagad," teica Kariņš.
Viņš norādīja, ka tagad sarunas ar Putinu uzņēmies ASV prezidents Donalds Tramps - notikusi tikšanās Aļaskā, taču arī kopš Trampa stāšanās ASV prezidenta amatā nekāds miers nav panākts. Kariņš uzsvēra, ka latviešiem tas diemžēl nav pārsteigums, jo miers Ukrainā būs tad, kad Krievija vai nu nevarēs atļauties turpināt karu, vai arī pretspēks būs tik liels, ka tā būs spiesta atkāpties. Bijušais Ministru prezidents secināja - ja bijusī Vācijas kanclere par Baltijas valstīm un Poliju izteikusies šādi, viņa to līdz galam vēl nav izpratusi.