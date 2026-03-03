Merzļikins ar "Blue Jackets" papildlaikā pārspēj "Rangers"
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins ceturtdien Nacionālās hokeja līgas mačā kopā ar Kolumbusas "Blue Jackets" komandu izcīnīja uzvaru papildlaikā, viesos pieveicot Ņujorkas "Rangers".
Kolumbusas komanda mača gaitā izlaida četru vārtu pārsvaru, tomēr spēja uzvarēt ar 5:4 (2:0, 2:0, 0:4, 1:0).
Merzļikins atvairīja 29 no 33 metieniem, tiekot galā 87,9% raidījumu.
Pirmajā periodā vārtus viesiem guva Ādams Fantili un Kirils Marčenko, bet otrajā trešdaļā 4:0 panāca Šons Monahans un Matjē Olivjē.
Noslēdzošās trešdaļas pirmajā minūtē Vladislavs Gavrikovs un Gabriels Pero mājiniekiem divus vārtus atguva, 13. minūtē Merzļikinu pārspēja Viljams Borgens, bet rezultātu spēles 56. minūtē izlīdzināja Pero.
Papildlaikā "Blue Jackets" rindās vēlreiz izcēlās Marčenko, ļaujot komandai pārtraukt divu zaudējumu sēriju.
Austrumu konferences tabulā "Blue Jackets" ar 68 punktiem 59 spēlēs ieņem desmito vietu un nākamo maču aizvadīs naktī uz trešdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Nešvilas "Predators" hokejistus.