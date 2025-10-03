"Sievas, kuras jāsit, sitīs arī tad, ja par to draudēs nāves sods!" Iedzīvotājus šokē uzņēmēja Valta Dalbiņa pārdomas par sievietes lomu attiecībās
Brīdī, kad valdības gaiteņos tiek apspriesta iespējama izstāšanās no Stambulas konvecijas, daudzus Latvijas iedzīvotājus sociālajos tīklos šokējusi “Labo darbu biedrības” brīvprātīgā Valta Dalbiņa pārdomas par vardarbību ģimenē un sievietes lomu attiecībās.
"Vardarbību rada sieviete un tikai sieviete un absolūti neviens cits kā tikai sieviete. Definīcija skan tā: vīrieša vardarbība ir reakcija uz ilgstošu (!) sievietes emocionālu vardarbību," mikroblogošanas vietnē "X" pauž Dalbiņš. Tāpat viņš uzskata, ka "vardarbība beigsies tikai tajā brīdī, kad sievas iemācīsies mīlēt savus vīrus, ne ātrāk".
Publiciste Elita Veidemane sarkastiski paudusi: "kāds jauns psiholoģiskās un fiziskās vardarbības tulkojums". Bet Andris pauž, ka "no šī teksta nāk laukā pilnīga viduslaiku domāšana". "Varbūt vēl sludināsiet, ka Zeme ir plakana?!" reotriski vaicā vīrietis. Uz ko Valts atbild: "dīvainos, laikos dzīvojam, kad cilvēks par idiotu uzskata to, kuru nesaprot, nevis sevi, kurš nesaprot". Tāpat Dalbiņš savos ierakstos arī runā par "sievām, kuras jāsit" un uzsver, ka "sievietei iesist var tikai mīlošs vīrietis".
"Neviens likums neko nelīdzēs. Sievas, kuras jāsit, sitīs arī tad, ja par to draudēs nāves sods. Šis var patikt vai nepatikt, bet tas ir tieši tā!" pauž vīrietis. [...] "Starp citu, iesist var tikai mīlošs vīrietis. Nemīlošs neizrurēs sievietes psihisko teroru tik ilgi un sen būs prom."
Rihards Dalbiņam stingri oponējis, norādot, ka "normāliem cilvēkiem laulība un attiecības vispār balstās uz abpusēju cieņu un sapratni". "Ja tiek pieļauts, ka attiecībās otrs varētu būt jāsit, tad tur kāds jau sākotnēji nav normāls." Laura norāda: "Kādai putrai jābūt cilvēka galvā, lai šādi domātu". Bet vēl kāda iedzīvotāja norāda, ka "vīriešiem jāiemācās nemeklēt iemeslus savai vardarbībai visos citos, izņemot sevi".
Citos ierakstos Dalbiņš runā par dzimuma lomām attiecībās un norāda, ka "sieviete "iziet pie vīra", bet vīrietis "apņem sievu". Nav vienlīdzības un ir dzimumu lomas!", bet citur viņš piebilst, ka "tēvs ir galvenais, tēvs pieņem visus lēmumus par visu, tai skaitā un it īpaši par audzināšanu. Māte pilnībā pakļaujas tēvam un mīloši ievēro nolemto." Vēl biņš pauž, ka "sievietei attiecības ar darbu ir tas pats, kas attiecības ar citu vīrieti". "Viņa enerģiju, kas pienāktos tev, tērēs citur," žēlojas vīrietis.
Runājot par Stambulas konvenciju, Dalbiņš uzsver, ka "visur ir cenzūra, kas bloķē informāciju un neļauj viņam atrast argumentus par izstāšanos no Stambulas konvencijas". "Tikai viena vienīga propaganta pieejama meklējot. [...] Arī "chatgpt" iedod to minimālu informāciju, ar negatīvu pieskaņu," žēlojas vīrietis. Bet kādā citā ierakstā viņš min, ka "senās mācības viedi zināja, ka sieviete nekad nedrīkst būt nepakļauta" un pauž ilgas pēc "kādreizējo lietu kārtību".
Viņa teiktais pamatīgi pārsteidzis Dmitriju. "Starp dažiem konservatīvajiem domātājiem un Talibānu grūti atšķirības saskatīt… Un viņi vēl Stambulas konvenciju grib atcelt, lai neviens netraucē sievietes klopēt," sašutumā dalās Dmitrijs.
Jāpiebilst, ka iepriekš uzņēmējs un “Labo darbu biedrības” brīvprātīgais Valts Dalbiņš vairākkārt pazibēja medijos saistībā ar savu pašaizliedzīgo palīdzību Ukrainai kara laikā un aicinājumiem latviešu tautai būt vienotai. "Esiet drošāki, esiet drosmīgāki un atcerieties, ka sašķeltībā ir iznīcība, bet vienotībā ir spēks," vēl šī gada aprīlī aicināja vīrietis. Tomēr šobrīd viņš publikai atklājis kādu pavisam citu savu rakstura šķautni.