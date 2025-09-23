Jaunā tiesībsardze Palkova: es nenācu amatā, lai sēdētu - birojam vajadzīgs uzrāviens
Jaunā tiesībsardze Karina Palkova Tiesībsarga biroja darbiniekiem ļoti gribētu radīt jauna uzrāviena sajūtu, intervijā Latvijas Radio sacīja Palkova.
Viņa atzina, ka pirmajās dienās kopš apstiprināšanas amatā ir tikusies ar jaunajiem kolēģiem un īsi parunājusi ar viņiem, lūdzot sagatavot pāris priekšlikumus, ko vajadzētu mainīt darbā. "Skaidrs, man ir savs darba stils. Es arī minēju, ka būs pārmaiņas, un tas ir labi. Izmaiņas vienmēr ir labi, tas ir kaut kas jauns un dod iespēju citādi paskatīties uz darbu," pauda Palkova.
Dažos darbiniekos viņa pamanījusi enerģijas pieplūdumu un sajūtu, ka priekšā ir jaunas iespējas. Tuvākajā laikā tiesībsardze sāks pārrunas ar biroja darbiniekiem un ļoti cer sagaidīt no tiem jaunas idejas, kā strādāt. "Man ļoti gribas dabūt efektu, ka cilvēki grib jaunu uzrāvienu, jo es nenācu amatā, lai sēdētu. Man gribas, lai pēc pieciem gadiem primāri man ir miers un es būtu izdarījusi visu, ko biju iecerējusi," intervijā radio sacīja Palkova.
Runājot par savām prioritātēm amatā, Palkova atkārtoja iepriekš pausto, ka liks akcentu uz bērnu tiesībām, kā arī uz vardarbības izskaušanu ģimenēs un sociālās aprūpes iestādēs. Kā dažus no sasāpējušajiem jautājumiem Palkova minēja garās rindas uz bezmaksas veselības aprūpi bērniem, kā arī jauniešu tiesības no 14 gadu vecuma pašiem komunicēt ar ārstu par jautājumiem, kuros viņi nevēlas iesaistīt vecākus.
Jaunā tiesībsardze minēja, ka ne visu problēmu risināšanai vienmēr ir vajadzīga liela nauda, dažkārt svarīgāku lomu spēlē, piemēram, medicīniskā personāla izglītošana pacientu tiesību aizsardzības jomā un darbs ar vecākiem, lai radītu savstarpēju izpratni, cieņu, gatavību komunicēt un sniegt atbalstu, kad tas ir nepieciešams.
Kā ziņots, Saeima pagājušajā nedēļā tiesībsarga amatā apstiprināja Rīgas Stradiņa universitātes profesori, advokāti Palkovu.
Par Palkovu nobalsoja 71 deputāts no koalīcijas partijām, "Apvienotā saraksta" un Nacionālās apvienības. Pret viņu balsoja 15 deputāti un divi deputāti atturējās. Noraidoši bija "Latvija pirmajā vietā" un "Stabilitātei" deputāti.