Izrāde “Ko var cilvēks” Nacionālajā teātrī atklās nežēlīgas bandas noziegumu stāstus
Nacionālais teātris 107. sezonā solījis skatītājus iepriecināt ar vairākiem latviešu oriģināldramaturģijas darbiem un jaunu režisoru debijām. Jauniestudējuma “Ko var cilvēks” radošā komanda ietver gan režisora Roberta Daubura debiju Nacionālajā teātrī, gan latviešu rakstnieka Jāņa Joņeva oriģināldramaturģiju. Izrāde vēstīs par pazīstamo sevišķi svarīgu lietu izmeklētāju Ritu Aksenoku, stāsta centrā risinot krimināldrāmu, kas balstīta uz reālas krimināllietas pamatiem. Pirmizrāde gaidāma 25. septembrī teātra Aktieru zālē.
Izrādes anotācija intriģē ar pieteikumu: “Septiņdesmito gadu otra puse. “Mikrofona” aptauja, hokejs un Aukstais karš. Taču naktīs notiek pavisam cita cīņa, nežēlīga un plašākai publikai neredzama. Kāds ir sevi iedomājies par nenotveramu, taču otrā pusē ir meitene, kas nekad nepārtrauc meklēt un jautāt. Ko var cilvēks? Ko var izvēlēties, un kas ir neizbēgams? Tās dziesmas skan joprojām. Tie jautājumi turpina staigāt starp mums.”
Dokumentālā teātra valodā izrādē tiks atklāti sabiedrībā slēptu noziegumu stāsti. Tie no vienas puses vēstīs par reālu krimināllietu, un tajā iesaistītajiem cilvēkiem, kuri savulaik izdarījuši vairāk kā 300 noziegumu. No otras puses šis stāsts būs par juristi, ilggadēju Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Sevišķi svarīgu lietu izmeklētāju un Valsts prezidenta kancelejas Apžēlošanas dienesta vadītāju Ritu Aksenoku, kura kopš pagājušā gadsimta 60. gadu sākuma ir šķetinājusi Latvijas skaļākās krimināllietas, atklājot slepkavības, laupīšanas, kukuļošanas un organizētu noziedzību. Stāstu par šiem cilvēkiem jaunā oriģināldramaturģijas darbā veidojis rakstnieks Jānis Joņevs.
Jauniestudējuma iecere radusies režisoram Robertam Dauburam, kurš par Ritas Aksenokas personību ieinteresējies pēc Lāsmas Gaitnieces grāmatas “Skandalozākie noziegumi Latvijas vēsturē” izlasīšanas. Komandā aicinājis pievienoties Jāni Joņevu un abi kopā uzsākuši nozīmīgo pētniecības darbu, sarunās iepazinušies ar Aksenokas kundzi.
Par neparasto izrādes iestudēšanas procesu krimināldrāmas žanrā stāsta režisors R. Dauburs: “Es nezinu, vai procesu kaut kā ir ietekmējusi izrādes tēma, bet es šobrīd ļoti bieži piedzīvoju hiperreālistiskus murgus, kuros vai nu kāds man tuvs cilvēks kādu ir nogalinājis un mēs mēģinām saprast, ko tagad iesākt, vai arī es esmu kādu nogalinājis. Šī tēma noteikti ir ielīdusi manā zemapziņā un šobrīd traucē man gulēt, taču mēģinājumu procesā mēs ar šo stāstu strādājam tik atbildīgi kā bērnu ķirurgi.”
Izrādes radošā komanda: režisors Roberts Dauburs, dramaturgs Jānis Joņevs, scenogrāfs un kostīmu mākslinieks Kristians Brekte, komponists Tomass Ančs, gaismu māksliniece Krista Erdmane.
Lomās: Sanita Paula (Rita Aksenoka), Mārcis Maņjakovs (Aleksandrs Volkevičs un bandas locekļi), Elza Rūta Jordāne (Baiba Aleksandra Volkeviča un cilvēki, kas “nav” pastrādājuši noziegumus).
Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs un tīmekļvietnē. Pirmizrāde Nacionālā teātra Aktieru zālē 25. septembrī. Tuvākās izrādes 26. septembrī, 14., 17., 18. oktobrī un 6., 20. novembrī. 22. novembrī Aizkraukles Kultūras centrā.