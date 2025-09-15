ATD pārvadātājiem protesta akcijas laikā par neizpildītiem vai daļēji izpildītiem reisiem piemēros līgumā noteiktos sodus
Autotransporta direkcija (ATD) pārvadātāju protesta akcijas laikā otrdien, 16. septembrī, par neizpildītiem vai daļēji izpildītiem reisiem piemēros līgumā noteiktos sodus un neizmaksās valsts kompensāciju par konstatētajām reisu neizpildēm, informēja direkcija.
ATD uzsver, ka direkcija kā reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas organizators Latvijā neatbalsta reģionālo autobusu pārvadātāju akciju, jo tās dēļ nedrīkst ciest pasažieri, kuri paļaujas uz sabiedriskā transporta pakalpojumiem.
Tādējādi ATD stingri sekos līdzi plānoto reisu izpildei otrdien, 16. septembrī.
ATD rīcībā esošā informācija liecina, ka protesta akcijas laikā varētu tikt apturēti vai daļēji apturēti atsevišķi reģionālās nozīmes reisi, tādējādi ietekmējot sabiedriskā transporta pakalpojumus vairākās Latvijas daļās. Tādējādi ATD aicina pasažierus, kuri šajā laika posmā ir ieplānojuši savus braucienus, laikus izvēlēties alternatīvus pārvietošanās veidus, piemēram, vilcienu, kur tas ir iespējams.
Vilcienu satiksme otrdien, 16. septembrī, tiek plānota pilnā apmērā, un šo pakalpojumu sniegšana netiks ietekmēta, uzsver ATD.
Vienlaikus ATD rīcībā ir informācija, ka ne visi pārvadātāji atbalsta pieteikto akciju un daļā Pierīgas, kā arī Saldus, Kuldīgas, Cēsu, Siguldas un Limbažu maršruta tīkla daļās, kurās pakalpojumus sniedz pārvadātāji AS "CATA" un SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss", reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšana netiks traucēta un notiks pilnā apmērā.
ATD arī aicina citus pārvadātājus pildīt pašu noslēgtos līgumus un sniegt pakalpojumus atbilstoši prasībām, kuru ievērošanu paši ir apņēmušies.
ATD valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš uzsver, ka, piedaloties atklātā iepirkumu konkursā, kurā piedalījās vairāki pretendenti, par sabiedriskā transporta nodrošināšanu ar autobusiem noteiktās Latvijas maršruta tīkla daļās, pārvadātāji iesniedza savus aprēķinus un norādīja cenu, par kuru ir gatavi nodrošināt pakalpojumu. "Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem cenu indeksācija tiek veikta pēc pirmajiem četriem gadiem, un šogad četriem pārvadātājiem cenas tiks indeksētas līdz pat 20%, bet daži pārvadātāji uzskata, ka ar to ir par maz un grib vēl 10% klāt," piebilst Lapiņš.
Viņš uzsver, ka savukārt citi pārvadātāji cenu indeksāciju pieprasa tagad, kaut arī līgumi ir noslēgti 2023. gadā, apzinoties, ka tuvākā indeksācija ir paredzēta pēc četriem gadiem. Lapiņš uzsver, ka pārvadātāju kolektīvi izvirzītās prasības attiecībā uz pakalpojuma cenas maiņu nav juridiski pamatotas un tiek risinātas veidā, kas liek ciest pasažieriem.
"Tas nav pieļaujami, tādēļ ATD aicina pārvadātājus atteikties no dalības pieteiktajā akcijā un nodrošināt pasažieriem sabiedriskā transporta pakalpojumus apjomā, kuru paši ir apņēmušies. Ja kāds pārvadātājs nav spējīgs sniegt pakalpojumu noslēgtā līgumā, ir jāpārtrauc līgums un publiskā iepirkumā jāļauj to darīt citam pārvadātājam, nevis likt ciest pasažieriem," uzsver Lapiņš.
Pasažieru pārvadātāji otrdien, 16. septembrī, no plkst.10 līdz 11 rīkos protesta akciju "Viena stunda bez sabiedriskā transporta", lai pievērstu uzmanību nepietiekamam finansējumam sabiedriskā transporta nozarē, informēja SIA "VTU Valmiera".
Reģionālo maršrutu autobusi, kas laikā no plkst.10 līdz 11 būs ceļā, apstāsies atbilstošās pasažieriem drošās vietās. Plkst.11 autobusi atsāks kustību, pabeidzot kavēto reisu izpildi. Atsevišķu reisu izpilde netiks veikta.
Autobusi, kas šajā laika posmā būs iebraukuši Rīgā, kustību neapturēs un turpinās ceļu līdz Rīgas Starptautiskajai autoostai.
Protesta akcijā piedalīsies SIA "Daugavpils autobusu parks", AS "Talsu autotransports", SIA "Tukuma auto", AS "Rēzeknes autobusu parks", "VTU Valmiera", SIA "Norma-A", kas pasažieru pārvadājumus nodrošina ar zīmolu "Ecolines", AS "Liepājas autobusu parks", AS "Nordeka" un pašvaldības SIA "Ventspils reiss".
Atbilstoši normatīviem pasažierim ir tiesības vērsties pie pārvadātāja ar lūgumu atlīdzināt tiešos zaudējumus, ja tie radušies sabiedriskā transporta kavēšanās vai reisu atcelšanas dēļ un ja pasažieris bija iegādājies biļeti uz attiecīgo reisu.
Akcijas mērķis ir aizstāvēt iedzīvotāju intereses un pievērst lēmumu pieņēmēju uzmanību nepietiekamam finansējumam sabiedriskā transporta nozarē.
Akcijā piedalīsies pasažieru pārvadātāji, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes pārvadājumos un kuriem ir noslēgts ilgtermiņa līgums ar ATD.
Pārvadātāji pieprasa kompensēt 10% pārvadātāju zaudējumus, kas radušies ilgtermiņa līgumu dēļ ārkārtas apstākļu ietekmē laikā no 2022. gada 1. jūlija līdz 2025. gada 31. augustam.
Kā norāda "VTU Valmiera" pārstāvji, līgumcenas pieaugums 10% apmērā ir minimālais nepieciešamais pieaugums, kas palīdzēs samazināt zaudējumu apmēru un pavērs iespēju turpināt pasažieru pārvadājumu pakalpojumu izpildi. Grozījumu veikšanu līgumcenā 10% apmērā pieļauj Publisko iepirkumu likumā noteiktais tiesiskais regulējums.
Apkopojot informāciju par visiem pārvadātājiem, kuri sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes pārvadājumos, zaudējumu apmērs 2025. gadā varētu sasniegt 6,95 miljonus eiro. Tā ir prognoze atbilstoši šī brīža cenām, pieņemot, ka otrajā pusgadā nebūs būtisku svārstību galvenajās izmaksās, piemēram, degvielas cenās un darba samaksā.
"VTU Valmiera" pārstāvji uzsver, ka bez papildu finansējuma uzņēmumi nespēs nosegt šo starpību un tas tieši apdraud uzņēmumu maksātspēju un iespējas nodrošināt pārvadājumu nepārtrauktību.
Jau ziņots, ka šī gada 12. augustā sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātāju pārstāvji protesta akcijā pie Ministru kabineta (MK) aicināja valdību kompensēt neparedzamu ārkārtas apstākļu dēļ izraisīto izmaksu pieaugumu.
Sabiedriskā transporta padome 4. septembrī nolēma, ka dotētais reģionālās nozīmes autobusu maršruta tīkls nākamgad plānots 56,145 miljonu kilometru apmērā, kas ir par 11,06 miljoniem kilometru jeb 16% mazāk nekā prognozēts 2025. gadā,
Paredzēts, ka katrā maršruta tīkla daļā tiks samazināti reisi vai reisu daļas ar zemu rentabilitātes un pārvadāto pasažieru rādītāju.