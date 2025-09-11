Baltijas valstu parlamentārieši pateicas ASV par atbalstu un aicina turpināt finansēt Baltijas drošības iniciatīvu
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentu deputāti ir nosūtījuši kopīgi parakstītu vēstuli Amerikas Savienoto Valstu (ASV) kongresmeņiem, kurā pauž pateicību ASV Kongresam par ilgstošu un nozīmīgu atbalstu Baltijas valstu drošībai. Baltijas parlamentārieši aicina ASV kongresu turpināt finansējuma piešķiršanu Baltijas drošības iniciatīvai (Baltic Security Initiative).
"ASV atbalsts nekad nav ticis uzskatīts par pašsaprotamu – to augstu novērtē visa Latvijas sabiedrība. Pateicoties šai sadarbībai, mūsu bruņotie spēki ir varējuši augt un iegūt būtiskas un jaunas spējas," uzsver Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, kura no Latvijas puses koordinēja šīs vēstules sagatavošanu.
Baltijas parlamentārieši savā vēstulē ASV kongresmeņiem pauž, ka ASV Kongresa nozīme Baltijas un ASV sadarbībā ir nepārvērtējama: gan savulaik, kad ASV neatzina padomju okupāciju Baltijā, gan mūsdienās, kad Kongress atbalsta ASV militāro klātbūtni Baltijas reģionā, tajā skaitā piešķirot finansējumu īpašai programmai – Baltijas drošības iniciatīvai.
Kopš 2018. gada Baltijas drošības iniciatīvai piešķirti ievērojami līdzekļi, kas palīdzējuši paātrināt Baltijas valstu nacionālo militāro spēju attīstību un stiprināt NATO kolektīvo aizsardzību un atturēšanu. Baltijas parlamentu deputāti vērš uzmanību, ka šajos gados piešķirtais finansējums ir bijis ieguldījums gan reģiona drošībai, gan arī sniedzis ekonomisko atdevi ASV uzņēmumiem, jo ievērojama daļa aprīkojuma tiek iegādāta no ASV ražotājiem.
Parlamentārieši arī uzsver, ka Baltijas valstu ieguldījumi aizsardzības jomā jau sen pārsniedz NATO minimālās prasības, tas ir, divus procentus no iekšzemes kopprodukta. 2026.gadā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nacionālais ieguldījums aizsardzības jomā pārsniegs piecus procentus no iekšzemes kopprodukta, kā arī plānots sniegt lielāko militāro atbalstu Ukrainai, rēķinot to uz vienu iedzīvotāju. Baltijas valstis turpinās stiprināt savas aizsardzības spējas un nacionālo noturību pret drošības apdraudējumiem, kā arī palielinās civiliedzīvotāju gatavību ārkārtas situācijām. Tāpat Latvija, Lietuva un Igaunija plāno palielināt savus ieguldījumus atbalstam ASV spēkiem, kas dislocēti mūsu reģionā.
Vēstulē teikts, ka Baltijas valstis vēsturiski ir bijušas solidāras ar ASV, piedaloties starptautiskajās misijās Irākā un Afganistānā, sniedzot atbalstu Ukrainai un Izraēlai, kā arī paužot aktīvu nostāju pret autoritārismu Baltkrievijā un Krievijā.
"Sadarbība ar ASV arī šodien visām trim Baltijas valstīm ir būtiska stratēģiskā prioritāte aizsardzības un drošības jomās. Mēs ceram, ka šī ilgstošā partnerība arī turpmāk saņems stingru atbalstu Kongresā," uzsver Baltijas valstu parlamentārieši, apliecinot visaugstāko cieņu un pateicību ASV tautai un tās pārstāvjiem Kongresā.
ASV kongresmeņiem adresēto vēstuli no Latvijas puses parakstīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, Saeimas sekretārs un Ārlietu komisijas loceklis Edvards Smiltēns, Saeimas sekretāra biedrs un Eiropas lietu komisijas deputāts Jānis Grasbergs, Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Ārlietu komisijas priekšsēdētājas vietniece Irma Kalniņa un komisijas sekretārs Juris Viļums, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis un komisijas priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Vilks, Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis un priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dombrava, kā arī Baltijas Asamblejas prezidents, Ārlietu komisijas loceklis Jānis Vucāns un Eiropas lietu komisijas deputāts Harijs Rokpelnis.